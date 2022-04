Daalman is in zijn nieuwe single ‘Onderweg’

Daalman alias Davy Macquoi heeft een nieuwe single ‘Onderweg’. Een verwijzing naar zijn op weg zijn naar zijn partner Isabelle A? Of een song met een andere betekenis?

Op oudejaarsnacht 2021/2022 zong Daalman zijn single ‘Waanzin’ tijdens de oudejaarsshow op MENT TV. Meteen was dat de release van deze single. Vier maanden later brengt hij zijn volgende single ‘Onderweg’ uit. “Deze song is heel ludiek ontstaan. Songwriter Mathys schreef met mij de laatste vier songs. Hij stuurde een muzikaal idee door. Ik vond het goed. Ik bedacht een zangmelodie en stuurde het naar hem terug door. Als werktitel gaf ik dit lied de titel ‘Onderweg’ mee. Ik besloot plots een tekst uit te schrijven rond het thema onderweg zijn. Je kan in je leven onderweg zijn van A naar B of van B naar C. Ik heb er echter een leuk verhaal in verwerkt: iemand in zijn pickup truck pikt een mooie dame op die aan het liften is. Tijdens hun babbel blijkt dat ze allebei toe zijn aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. En zo leren ze elkaar onderweg kennen. Blijf maar rijden, het is gezellig hier. We zien wel waar we uitkomen…”

Daalman gaat optreden, samen met Isabelle A. Logisch toch, want Isabelle A. is zijn levenspartner. © PADI/Daniël

Ook Daalman kon door corona vaak niet onderweg zijn. “Ik ben zo blij dat we nu terug kunnen repeteren met de band, zonder mondmasker aan en zonder allerlei verplichtingen. Zowel Isabelle als ik hebben al diverse optredens in onze agenda staan. We gaan samen optreden, maar ook solo, inclusief met band. We doen ook enkele losse projecten. Zelf ga ik aan songwriting doen met andere artiesten.” (PADI)

Zondag 24 april kan je tussen 10 en 12 uur Daalman zien bij Herbert op MENT TV.