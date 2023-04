Cult-groep Preuteleute begint in januari 2024 met theatertour in Brugge en eindigt in april 2024 in Kursaal Oostende: “We gaan dit kot hier volledig afbreken!”

Vanaf 2024 gaat het legendarische duo Alain en Ook Alain opnieuw op veroveringstocht in menig theater. De gladiatoren van de West-Vlaamse cult zorgen voor brood en spelen in een olympisch jaar. Het duo, bestaande uit Tom Vanrijckeghem (Ook Alain) en Sebastien Dewaele (Alain) is aan hun vierde theatertour toe. De vorige theatertournee dateert van begin 2020 en was hopeloos uitverkocht. Het duo begint eraan op 25 januari in het Concertgebouw van Brugge en stopt ermee op 12 april in Kursaal Oostende. “Dit is net de laatste dag dat Kursaal Oostende open is, want daarna wordt het voor minstens één jaar gerenoveerd. We gaan dit kot hier volledig afbreken”, lacht Alain alias Sebastien.

Dat Preuteleute niet verlegen staat om een stunt is een open deur intrappen. Het duo is al jaar en dag de ene straffe stoot na de andere aan elkaar aan het rijven. Bij de vorige theatertournee verkochten ze de basketbalarena van Oostende (Versluys Dôme) uit en overplakten ze hun eigen reclameposters op de Gentse Feesten met ‘West-Vlamingen buiten’, het werd massaal opgepikt door de Gentse media. In 2022 mogen we misschien wel hun magnum opus noteren. Daar verkocht de cult-groep maar liefst 9.000 tickets voor een arenashow, in het voetbalstadion van KV Oostende. Het was meteen de eerste Belgische act die een Jupiler Pro League stadion kon uitverkopen, een primeur. “En daar zijn we nog altijd trots op”, bekent het duo. “Zelfs Clouseau deed ons dat nog nooit voor. Zo’n optredens blijven je bij en toen brachten we dit optreden wel op het juiste moment, want de mensen mochten terug hun kot verlaten.”

Ook Alain én Alain, maar ook… © PADI/Daniël

Wie het duo Preuteleute al even volgt zal het weten: in hun theatershows maken ze steeds een reis door de tijd en gaan ze op zoek naar hun oorsprong. Dat zal ook nu niet anders zijn in hun nieuwe voorstelling XXX. Alain en Ook Alain, Alanus en Ook Alanus voor de gelegenheid, gaan in deze show terug naar de tijd van Julius Caesar. De tijd waarin de Belgen de dappersten der dappersten waren. Wie waren die Belgen van toen? De barden Alanus en Ook Alanus zoeken het uit en nemen het publiek mee. Ze gaan naar het oude Rome, het oude Egypte van Cleopatra, en dit allemaal tegen de achtergrond van het decadente Romeinse rijk. De titel XXX is ook een verwijzing naar de al dertig jarige verjaardag van beide heren hun vriendschap.

.. Alanus en Ook Alanus. © PADI/Daniël

De première zal plaatsvinden op 25 januari 2024 in Concertgebouw Brugge. Afsluiten doen Alain en Ook Alain in hun Oostende, waar ze in Kursaal hun laatste voorstelling van de tournee spelen op 12 april. Het is een korte gebalde tour van zo’n drie maand. “De vraag naar tickets zal dus wellicht zeer groot en fors zijn” zegt Pieter De Wulf van Comedyshows.be, die de tournee organiseert. “Sebastien en Tom hebben naast Preuteleute ook andere projecten lopen, waardoor de tourneeplanning een heuse puzzel was, een huzarenstukje. Gezien de beperkte speelperiode zullen de kaartjes vermoedelijk weer snel gaan. We zien ook steeds tournee na tournee dat de vraag naar Preuteleute-tickets groter en groter wordt. Hun shows gaan over de tongen, wat een sneeuwbaleffect veroorzaakt in de vraag naar tickets.” aldus De Wulf. “De ticketverkoop start vanaf nu via onze website comedyshows.be, en ik verwacht dat het wel eens snel zou kunnen gaan. Het zal dus aan de vlugge beslissers zijn.”

Het Oostendse Kursaal gaat in april 2024 dicht voor verbouwingen. “De mensen van het Kursaal zochten nog iemand om de boel al te beginnen afbreken net voor de rennovatie. En wij waren de aangewezen partij om daarvoor te zorgen.” aldus Sebastien. “We gaan het dak eraf blazen, alles mag toch kapot” lacht Tom Vanrijckeghem. Waarom Preuteleute zo goed werkt en blijft werken kunnen Sebastien en Tom moeilijk exact aanduiden. “Misschien leggen we de vinger op de West-Vlaamse wonde qua identiteit?” aldus Preuteleute. “Maar bovenal kiezigheid blijft populair. We zijn al 21 jaar bezig, dat wil zeggen dat de band wordt doorgegeven over generaties”. (PADI)

Preuteleute’s nieuwe voorstelling XXX is te zien vanaf 2024, tickets en info via www.COMEDYSHOWS.be Tourschema: 25 januari (Brugge, Concertgebouw) – 3 februari (Menen, De Steiger) – 8 februari (Harelbeke, Het Spoor) – 9 februari (Maldegem, Den Hoogen Pad) – 10 februari (Moorslede, De Bunder) – 16 februari (Blankenberge, Casino) – 17 februari (Koksijde, Casino) – 23 februari (Tielt, Gildhof) – 24 februari (Leffinge, De Zwerver) – 16 maart (Gent, Capitole) – 21 maart (Ieper, Het Perron) – 27 maart (Wevelgem, Guldenberg) – 28 maart (Bredene, Staf Versluyscentrum) – 30 maart (Izegem, De Leest) en 12 april (Oostende, Kursaal).