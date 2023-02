‘Crystal’ van Cirque Du Soleil: “Entertainment van het hoogste niveau mét gevaarlijke trucs boven en op het gladde ijs”

“Wàt een show is ‘Crystal’ van Cirque Du Soleil”, zei onze medewerker Jelle, nadat hij samen met zijn echtgenote deze show voor ons ging bekijken.

“Cirque Du Soleil neemt je met ‘Cyrstal’ mee in een mooi verhaal en dit in een prachtig decor, met waanzinnige lichteffecten en passende muziek. Tijdens bepaalde passages krijg je werkelijk kippenvel. Onze West-Vlaamse Camille Van Betsbrugge deed het ook schitterend. Al trad ze op in haar eigen land. Je bemerkte niet dat ze enige vorm van stress had. Ze deed haar act voortreffelijk. Wat we in feite over ‘Cystal’ kunnen zeggen: Cirque Du Soleil brengt entertainment van het hoogste niveau mét gevaarlijke trucs boven en op het gladde ijs. Het is adembenemend om dat te zien. Een aanrader voor iedereen om in de toekomst ook eens langs te gaan naar deze of een andere voorstelling van Cirque Du Soleil.” (PADI & Jelle)

© gsm Jelle