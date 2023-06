Crooner Yannick Bovy gaat heuse ‘Bigband Battle’ aan in Rijmenam

Vrijdag 23 en zaterdag 24 juni staat in Rijmenam, een deelgemeente van Bonheiden in de provincie Antwerpen, de allereerste editie van de ‘Bigband Battle’ op het programma. De organisatie pakt met het Brussels Jazz Orchestra & Camille Bertault en de VRT Bigband & Yannick Bovy meteen groot uit.

In totaal zullen dat weekend zeven bigbands en vier jazz combo’s de strijd met elkaar aangaan op de Dijledonk-site in Rijmenam, de site waar vroeger de Meurop-fabriek stond. Camille Bertault mag qua muzikaal talent zeker vergeleken worden met haar jongere naamgenote uit Wevelgem. Daar waar onze eigen Camille een absoluut talent is in de Nederlandstalige popmuziek, wordt de Franse zangeres gezien als de nieuwe ster aan de Franse jazzhemel. Dat belooft als afsluiter voor de optredens op vrijdagavond. Op zaterdag is de eer om af te sluiten weggelegd voor de VRT Bigband en onze Vlaamse crooner Yannick Bovy, die in februari samen met Belle Perez nog te zien was tijdens een Valentijnsconcert in Owla Brugge. Het Vlaamse jazztalent waarvan zijn stem erg dicht aanleunt bij die van superster Michael Bublé behoeft vandaag de dag nog weinig introductie. Voor Bovy wordt het zelfs het tweede bigbandoptreden in zeven dagen tijd, want exact één week eerder staat hij al in het Antwerpse Schouwburg Noord aan de zijde van de North Side Big Band.

De vier bigbands die dat weekend op het podium zullen staan zijn het Brussels Jazz Orchestra (vrijdag), Q-Some Bigband (vrijdag), Youth Gent Jazz Orchestra (zaterdag), Bigband Nijlen (zaterdag), Jazzisfaction (zaterdag), Bigband Conservatorium Mechelen (zaterdag) en de VRT Bigband (zaterdag). Op zaterdag zal er ook een tweede podium aanwezig zijn, waarop de vier jazz combo’s hun ding zullen doen. Dat zijn Happy Miel Kwartet (Koninklijk Conservatorium Antwerpen), Jonah Hermans trio (Luca school of arts campus Lemmens Leuven), Elias D’hooge trio (Koninklijk Conservatorium Gent). En Yarno Hoedemaekers trio (Koninklijk Conservatorium Brussel). Die laatste school is overigens ook het Conservatorium waar in de jaren zeventig ene Jaak Van Assche een acteursopleiding volgde. Van Assche is momenteel nog dagelijks te zien in de VTM-soap ‘Familie’ en is in datzelfde Rijmenam waar de bigband battle doorgaat, ook nog eens ereschepen.

Een dagticket kost voor zowel vrijdag als zaterdag 26 euro per dag. Wie graag een combiticket koopt voor beide dagen, is zelfs 1 euro goedkoper gesteld én krijgt er ook nog eens een drankvoucher van 6 euro bij. (PADI & Tom)

Meer info over de Bigband Battle is te vinden op http://www.blikveld.be/bigbandbattle.