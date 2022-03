Coverband YUNE stelt nieuwe Franstalige single ‘Emmène-moi’ voor

De Broechemse coverband YUNE (‘Wonderful Life’, ‘Online!’), bestaande uit zangeres en frontvrouw Ilse Melis en haar muzikanten en zag het levenslicht in 2005. Sindsdien staat YUNE garant voor het bouwen van een stevig feestje. “Ons muzikale repertoire groeide door de jaren heen uit tot een mooie mix van zowel Engelstalige als Franstalige covers, die we op onze eigen YUNE-ique manier brengen. Nét iets anders, maar nog steeds herkenbaar”, aldus Ilse. Na hun succesvolle single ‘Nathalie’, die werd uitgebracht in 2021, lanceert YUNE nu de nieuwe Franstalige single ‘Emmène-moi danser ce soir’.

De Franstalige single ‘Emmène-moi danser ce soir’ is een eigen versie van de gelijknamige klassieker van Michèle Torr. Het nummer gaat over de sleur die vaak ongemerkt in een relatie kruipt, de nood om elkaar terug te vinden en tijd te maken voor elkaar, ook al hang je soms vast aan een heleboel verplichtingen. “De single is ontstaan na een telefoontje van de muziekredactie van MENT TV die ons vroeg om dit nummer te brengen tijdens hun eindejaarsshow met daarin ook de uitreiking van de Loftrompetten voor de Vlaamse Amusementsmuziek. Onze vorige single ‘Nathalie’ was nl. genomineerd voor de Loftrompet in de categorie “Beste Videoclip”. We waren direct enthousiast over dit nummer en zijn de uitdaging aangegaan om de originele versie van ‘Emmène-moi danser ce soir’ om te toveren tot een YUNE-versie. Bovendien heeft dit nummer ook een grote emotionele waarde voor mij, want dit was het lievelingsnummer van mijn mama. Zij is jammer genoeg 14 jaar geleden overleden”, zegt frontvrouw Ilse.

YUNE heeft naast een geweldige zangeres en geweldige muzikanten ook nog eens twee talentvolle dansers die zorgen voor die extra ‘wow’-factor in de videoclip. Antar Latifine, vaste danser bij het K3 Ballet en niet onbekend met de grootste podia’s van het land, én nog eens bekend bij kinderen als ‘Idris Tahiri’ uit de Ketnetserie Gamekeepers. Ook de aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen afgestuurde danseres Sandrine Wouters kunnen we vinden bij YUNE. Sandrine was al meerdere keren te zien als danseres op Tomorrowland en tijdens de voorstelling van o.a. ‘VENN’ en ‘Iris Bouche’. Ook won zij in 2020 de eerste prijs voor beste jonge choreografe. (PADI)

‘Emmène-moi danser ce soir’, de nieuwe single van YUNE, kan u beluisteren op alle grote streamingplatformen.- Zondag 20 maart hoor je frontvrouw Ilse Melis praten tussen 10 en 12 uur in het programma Herbert op MENT TV.