‘Countrylife’ strijkt tijdens het paasweekend neer in De Schorre in Boom

Binnenkort is Vlaanderen een stijlvol evenement rijker, want de eerste editie van Countrylife werd aangekondigd. Het wordt een inspirerend outdoor evenement dat zich richt op liefhebbers van het buitenleven, levensgenieters en actieve meerwaardezoekers. De beurs wordt opgebouwd rond zes centrale thema’s: paardensport, jacht, hengelsport, SUV&4X4, landelijk wonen en actieve buitensporten. De eerste editie gaat door tijdens het paasweekend in De Schorre in Boom en belooft alvast een interessante belevenis te worden.

Countrylife wordt dé jaarlijkse ontmoetingsbeurs voor en door mensen met een passie voor outdoor en country living. Dit splinternieuwe evenement wordt georganiseerd en begeleid door toppers in hun vakgebied en staat garant voor beleving en nieuwe tendensen op het gebied van paardensport, jacht, hengelsport, SUV&4X4, landelijk wonen én actieve buitensporten.

Ook de smaakpapillen van de bezoekers worden verwend tijdens het evenement. Zo kan je ter plaatse bij verschillende foodtrucks heerlijke en gevarieerde gerechten bestellen. Gezelligheid en variatie troef op het groot terras.

Dit concept is al gedurende decennia een groot succes in Engeland en Frankrijk en heet daar ‘The Game Fair’. De organisatoren vinden het dan ook de hoogste tijd dat Vlaanderen leert kennismaken met deze unieke belevenis. Het provinciaal domein De Schorre in Boom vormt daar alvast de ideale locatie voor. Dit bekende park wordt gedomineerd door prachtige visvijvers en daar zal tijdens het evenement ook actief gebruik van worden gemaakt.

Geert Simoen, organisator: “Na heel wat succesvolle edities in het buitenland zijn we er rotsvast van overtuigd dat het intussen meer dan tijd geworden is om deze succesformule ook in België te lanceren. Het provinciaal domein De Schorre in Boom is hier dan ook onze gedroomde locatie voor. We kijken er alvast naar uit om onze bezoekers te mogen verwelkomen tijdens het komende paasweekend.” (PADI)

Countrylife in De Schorre in Boom gedurende het volledige paasweekend van vrijdag 15 tot en met maandag 18 april. Info: www.countrylife-event.be.