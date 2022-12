Corina heeft één duidelijk boodschap voor de december-maand: ‘Thuis met Kerst!’

Duizenden én duizenden kilometers legt Corina in één jaar af om op te treden als vaste backing van o.a. Willy Sommers (al méér dan 33 jaar!), maar ook voor haar eigen soloprojecten. Soms is dat lastig, soms zou ze ook liever meer willen thuis zijn bij haar man Peter Keereman of de enige zoon, maar ’t werk laat dat niet altijd toe.

“Na drukke maanden doet het altijd goed om thuis te zijn met Kerst. Dan kan ik lekker genieten van de familie, een quality time. Genieten van de kleine dingen, gezelligheid troef. Daarover gaat mijn nieuwe single. Gewoon ‘Thuis met Kerst’! Geniet ervan!”, zegt Corina, die nu met haar gezin in Wetteren woont, maar daarvoor vele jaren in Zedelgem woonde. (PADI)

De single is te downloaden via de grote streamingsplatforms.