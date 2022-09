Corina en Herbert zorgen voor succesvolle muzikale avond in Salons Ter Velde in Zedelgem

Corina en Herbert Verhaeghe stonden op de affiche van Salons Ter Velde in Zedelgem.

Chef Benjamin deed terug zijn uiterste best om het publiek culinair te kunnen verwennen. Rond 21 uur begon Corina te zingen. De fans zongen direct mee. Na de pauze was Herbert van de partij. Ook hij zorgde voor de nodige ambiance. Op ’t einde van de avond bemerkten we niets anders dan blije gezichten die huiswaarts keerden. De volgende show vindt plaats op vrijdag 7 oktober om 19 uur met Frank Galan in natuurlijk ook Salons Ter Velde in Zedelgem. (PADI – foto’s Daniël)