Concertzaal Owla Brugge pakt uit met exclusief Belgisch optreden van Crash Test Dummies

Op zaterdag 28 mei verwelkomt de gloednieuwe concertzaal Owla Brugge, Blikske 3 in Brugge om 19.30 uur de Crash Test Dummies met hun ‘God Shuffled His Feet 25th Anniversary Tour’.

De kenmerkende diepe stem van Crash Test Dummies-zanger Brad Roberts wordt nog steeds herinnerd. Na een lange pauze zetten de Canadese folkrockers – wereldwijd bekend van hun hit in ’93 ‘Mm Mmm Mmm Mmm’ – hun grote succes van 25 jaar geleden in 2018 voort en gaven een gevierde jubileumtour. In mei 2022 komen ze – na twee jaar uitstel – voor het eerst terug naar Europa en geven hun enige Belgische optreden in Owla Brugge.

Het is meer dan 30 jaar geleden dat Crash Test Dummies hun debuutalbum ‘The Ghosts That Haunt Me’ opnamen. De Canadezen scoorden hun eerste hit met ‘Superman’s Song’ én ontvingen een Juno Award voor ‘Group of the Year’. Meer dan drie decennia later bewijst de uitverkochte jubileumtour voor het meervoudig Grammy-genomineerde tweede album ‘God Shuffled His Feet’ dat het publiek maar niet genoeg krijgt van de band. De stichtende leden Brad Roberts, Ellen Raid, Dan Roberts en Mitch Dorge worden op het podium vergezeld door Stuart Cameron en Marc Arnould. Na een lange pauze zijn Crash Test Dummies helemaal klaar om tijdens deze reünie opnieuw het beste van zichzelf te geven en het publiek mee te nemen op een trip down memory lane, maar ook uit te pakken met nieuw werk zoals ‘OOH LA LA!”. (PADI)

Meer info via www.owlabrugge.be