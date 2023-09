Concerttour ‘Christoff zingt Tura’ start op zaterdag 30 september in uitverkochte Capitole Gent, maar komt ook naar Hasselt, Antwerpen én Brugge

Met de goedkeuring van de meester himself en met het diepste respect voor zijn grote voorbeeld, inspiratiebron en goede vriend Will Tura, pakt Christoff dit najaar uit met vier unieke ‘Christoff zingt Tura’-concerten in vier Vlaamse provinciehoofdsteden. De populaire zanger mag zijn concerttour komende zaterdag (30/09) alvast aanvatten in een uitverkochte Capitole Gent (30/09). Ook de ticketverkoop voor dit bijzondere eerbetoon aan het prachtige en rijkgevulde oeuvre van de ‘Keizer van het Vlaamse lied’ in Trixxo Theater Hasselt (07/10), Concertgebouw Brugge (10/11) en Play Zuid Antwerpen (18/11) loopt als een trein.

Afgelopen zomer bracht Christoff o.a. tijdens ‘Vlaanderen Muziekland’ (Pickx+) een voorsmaakje van wat de fans mogen verwachten tijdens ‘Christoff zingt Tura’. (PADI)

‘Christoff zingt Tura’, hét ultieme eerbetoon van de leerling aan zijn meester, kan je beleven in Capitole Gent (30/09 – UITVERKOCHT!), Trixxo Theater Hasselt (07/10, LAATSTE TICKETS!), Concertgebouw Brugge (10/11) en Play Zuid Antwerpen (18/11). Tickets en info: www.ticketkopen.eu