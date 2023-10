Concertgebouw Brugge ontvangt internationale Edith Piaf Hommage

Het is morgen (10 oktober) dag op dag 60 jaar geleden dat één van Frankrijks grootste zangeressen overleed. Édith Giovanna Gassion, beter bekend als Édith Piaf, had een zangcarrière van meer dan 25 jaar, waarbij ze verschillende klassiekers voor de eeuwigheid liet optekenen. De in 1963 overleden chansonnière krijgt een hommage in Concertgebouw Brugge op zaterdag 7 september 2024. De wereldvermaarde Française, Anne Carrere, zal er de rol vertolken van Édith Piaf met haar nieuwe show “Non Je Ne Regrette Rien”.

Piaf lijkt nauwelijks een introductie nodig te hebben. De chouchou van de chanson zong wereldhits als “La Vie en rose” en “Non, je ne regrette rien” en stond aan de wieg van de carrière van de grootste naoorlogse chansonniers. Zo was ze onder andere mentor en inspiratiebron voor Yves Montand en Charles Aznavour. Die laatste liet zelf ooit optekenen dat de massaal bijgewoonde begrafenis van Piaf, in 1963, de eerste keer was sinds de Tweede Wereldoorlog dat het Parijse verkeer volledig stil lag.

Concertgebouw Brugge zal in september 2024 het decor vormen van een heuse hommage aan Piaf. De Française Anne Carrere kruipt in de huid van Piaf voor een tweedelige show van internationale allure. Carrere wordt unaniem beschouwd, door degenen die dicht bij Edith Piaf staan (zoals Germaine Ricord, Ginou Richer en vooral Charles Dumont), als “de muzikale erfgename” van Piaf. Die uitspraak wordt alleen maar kracht bijgezet door de indrukwekkende cijfers van Carrere: meer dan 400 concerten in 50 landen, goed voor meer dan één miljoen toeschouwers. De show die ze volgend jaar in Concertgebouw brengt, ging eerder dit jaar in première in Porto Alegre in Brazilië. (PADI)

