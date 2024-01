Comedian Hans Cools breekt eigen zaalrecord in Stadsschouwburg Ieper, want hij staat er acht keer en niemand deed dit al beter

Hans Cools, de officieuze comedykeizer van Ieper, heeft een zaalrecord beet. Hij speelt maar liefst voor de achtste keer in de Ieperse Stadsschouwburg. Met zijn voorstelling ‘Cools & zonen’ verkocht hij inmiddels zeven keer de Stadsschouwburg uit. Daar komt nu dus een achtste voorstelling bij, op donderdag 20 juni 2024. Het is meteen ook een primeur: geen enkele show, voorstelling, act of artiest stond acht keer met dezelfde voorstelling in de Stadsschouwburg Ieper. Dat werd ook bevestigd door CC Het Perron, beheerder van de Stadsschouwburg Ieper.

Hans Cools is de definitie van een West-Vlaming: opgegroeid in een dorp, kleinzoon van boeren en zoon van hardwerkende ouders in een gezin van vier kinderen. Hij ging naar de Chiro, speelde voetbal en ja hoor: hij was ook misdienaar. Het liefst van al wilde hij zijn vader opvolgen als schrijnwerker, maar het CLB dacht hier anders over en dus studeerde hij verder en werd hij ingenieur bouwkunde. Ondertussen heeft hij een vrouw, twee zoontjes en werkt hij al jaren voor een groot internationaal bedrijf. Het moderne leven doet Hans anders kijken naar de wereld waarin hij opgroeide: enerzijds met ontroering, anderzijds met ongeloof. Een wereld waar patatten met vlees nog dagelijkse kost is, je geboortegewicht algemeen gekend is, en het online leven nog onontgonnen terrein is. Schipperend tussen zijn oude en nieuwe leven probeert hij te wikken en wegen wat hij wil meegeven aan zijn eigen zonen. (PADI)

Met deze verbetering van zijn eigen zaalrecord, acht maal de Stadsschouwburg, mag Cools dus gerust de ongekroonde comedykeizer van Ieper genoemd worden. Tickets en info voor de theatertour van Hans Cools via www.comedyshows.be