Comedian Arnout Van den Bossche keert terug naar West-Vlaanderen: “Zelfs die extra show was toen uitverkocht”

Het is 2009 als de bal voor Aalstenaar Arnout Van den Bossche aan het rollen gaat nadat hij de prestigieuze Humo’s Comedy Cup wint. Met zijn eerste, succesvolle, show ‘De relatiefluisteraar’ schuimt hij heel Vlaanderen af en houdt hij ook meer dan regelmatig halt in onze provincie. Het echte succes moet dan nog komen. Op woensdag 23 november 2016 ging immers zijn nieuwste show ‘Burn-out voor beginners’ in première en de vragen naar tickets voor die show, blijven tot op vandaag dagelijks binnenstromen bij de Brugse organisator Comedyshows. Donderdag nog stond Arnout alweer voor een uitverkochte Stadsschouwburg in Antwerpen, maar de volgende twee weken houdt hij ook halt in Concertgebouw Brugge en Kursaal Oostende. Vooral aan het bezoek van dat laatste complex, enkele maanden geleden, koestert de comedian goede herinneringen.

Vijf uitverkochte Arenbergs, drie uitverkochte Fakkeltheaters, twee uitverkochte Lotto Arena’s en als klap op de vuurpijl donderdag nog een uitverkochte Stadsschouwburg. Het mag duidelijk zijn, Antwerpen ziet Arnout Van den Bossche graag. Maar niet alleen Antwerpen, zo laat Arnout optekenen in een gesprek met onze redactie. “Ik ben enorm veel in West-Vlaanderen geweest met mijn vorige show. Bij alle serviceclubs of verenigingen uit de provincie was ik welkom om mijn show te komen geven in kelders of achterzaaltjes van restaurants. Maar de voorstelling van afgelopen maart in Kursaal Oostende was wel echt maf”, weet hij. “Die hadden we destijds zelfs nog voor de coronaperiode geboekt. Toen we opnieuw mochten toeren en er nog maatregelen golden, hadden we – afgesproken dat we met de toen geldende maatregelen – misschien ook een middagvoorstelling deden. Eentje om 16 uur en eentje om 20 uur. Op die manier konden we de mensen dan beter spreiden over de twee tijdstippen. Uiteindelijk bleken beide voorstellingen zelfs volledig uitverkocht te zijn.”

Op de precieze reden van zijn succes, kan Van den Bossche zijn vinger niet meteen leggen. Links en rechts wordt geopperd dat hij het te danken heeft aan de coronaperiode, waarin mensen massaal zijn filmpjes opzochten. “Het blijft ook voor mij nog een mysterie wat de exacte reden was van dat plotse succes tijdens de coronaperiode. In tegenstelling tot andere collega’s, was het hele online-gebeuren niet aan mij besteed. Al klopt het wel dat doordat mensen thuis moesten werken en ook entertainment enkel digitaal te vinden was. Zelf vermoed ik dat de bewuste PowerPoint-presentatie van toenmalig premier Sophie Wilmès er wel iets mee te maken zou kunnen hebben. In die periode heeft de VRT mijn filmpje opgepikt en daar heb ik wel vrij snel het effect van gevoeld. Mijn websitebezoekers gingen plotseling de hoogte in en vanuit het niets begonnen mijn DVD’s en boeken weer te verkopen. Ik stond er zelf versteld van. Dat heeft de sneeuwbal misschien nog iets meer weer doen rollen. Voor corona had ik de uitverkochte Lotto Arena gedaan, wat eigenlijk het orgelpunt was. Toen hadden we beslist om er nog een staart van zes maanden aan te breien, maar door corona is dat een staart van bijna anderhalf jaar geworden. Met bijna allemaal uitverkochte zalen van soms 2.000 mensen tot gevolg.”

Arnoud Van den Bosche met Mister Monopoly. © PADI/Tom

In zijn voorstelling ‘Burn-out voor beginners’ gaat Arnout op zijn manier dieper in op de ellende waar zowat iedereen mee te maken krijgt op zijn of haar werk. Niet zozeer op de burn-out zelf, maar eerder wat volgens hem de mogelijke oorzaken zijn die mensen gek maken op de werkvloer: vergaderen, e-mails, het taalgebruik, de bazen, opleidingen, PowerPoint, dat soort zaken. “Ik houd vooral de absurditeit onder de loep waar niemand bij stilstaat en iedereen zo gewoon is geworden dat die dat zomaar aanvaardt”, zegt hij daar zelf over. Gelukkig voor die mensen, heeft Van den Bossche de juiste tools in handen om zijn fans van die stress af te helpen. Zo zijn er de DVD’s van zijn show, er zijn boeken, een handige tool-kit en sinds deze week ook een eigen Monopoly-spel! ‘Monopoly @ Work’ is de titel en werd samen door Monopoly en Arnout Van den Bossche bedacht. Wie koopt er nu niet graag een afdeling van het bedrijf en wordt niet graag eigenaar van de Sales?

Arnout Van den Bossche © PADI/Tom

Aangezien de voorstellingen in Brugge en Oostende ongeveer de laatste shows zijn, lijkt het niet ondenkbaar dat de van opleiding burgerlijk ingenieur zijnde comedian stilaan met nieuw materiaal in zijn hoofd zit. “Wat nu in mijn hoofd zit, is vooral het werken aan mezelf. Ik heb zelf corona gehad en had niets te doen Dan zegt men wel eens dat die periode ideaal is om aan jezelf te werken. Mezelf coachen, want dat is ook heel erg in tegenwoordig. ‘Arnout werkt aan zichzelf, op weg naar een betere versie’. Ik blijf natuurlijk wel wat in het bedrijfsleven, maar ik wil vermijden dat ik het opnieuw ga hebben over vergaderen, de baas, online-meetings, enz. Ik probeer altijd iets te vernieuwen en ga ook in die shows iets vernieuwend doen. Het blijft met mijn gekende flip-over te doen, maar ik zet er ook nog een zeer oud ander toestel bij waarmee ik het ga hebben hoe je succesvol kunt zijn in het leven. In die voorstellingen ga ik vooral het coaching-gegeven op de korrel nemen, want soms gaan mensen daar echt te ver in. Het is een hele industrie geworden. Neem een stuk karton, zet daar “Life Coach” op en je bent het. Wanneer deze in première zal gaan, weet ik momenteel nog niet. Met de huidige show bleef de vraag naar tickets immers maar komen, maar uiteindelijk hebben we besloten om er de stekker dan toch uit te trekken. Ik speel deze show als sinds enkele jaren voor de coronaperiode en nu ook twee jaar erna. Samen met de try-outs speel ik deze show al heel wat jaren, waardoor ik ook zelf een periode nodig heb om weer in het schrijfproces te komen. Want dan is ook weer een hele poos geleden.” Of hij met die show ook van plan is om opnieuw naar onze provincie af te zakken? “Absoluut! De serviceclubs en andere verenigingen mogen alvast een plaatsje zoeken in hun agenda. Ik ben een Aalstenaar, maar kom altijd zeer graag in West-Vlaanderen. Daar krijg je altijd superlekker eten en vooral veel vlees.” (PADI & Tom)

Arnout Van Den Bossche houdt met ‘Burn-out voor beginners’ op maandag 31 oktober halt in een uitverkocht Concertgebouw Brugge en op zaterdag 5 november in Kursaal Oostende. Voor de voorstelling in Oostende zijn er nog wel enkele kaartjes beschikbaar. Meer informatie daarover vind je op www.arnoutvandenbossche.be