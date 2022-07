‘Colour of Passion’ nu te zien in Het Witte Paard in Blankenberge, maar die show past evengoed in Parijs, Las Vegas of waar dan ook in het buitenland

Ieder jaar opnieuw leggen Ben Van den Keybus en Ann Fransen van Het Witte Paard in Blankenberge, samen met hun trouw en sterk team, de lat hoger én hoger om van hun jaarlijkse zomershow in Het Witte Paard een pareltje te maken. En ieder jaar opnieuw slagen ze daar in. Dit jaar nog meer dan in de voorbije jaren – de edities door corona niet meegerekend -, want ‘Colour of Passion’ is niet enkel qua kleuren een wondermooie show, maar ook qua passie meer dan geslaagd. Pas op vrijdag 29 juli is de première, maar wij mochten al één week eerder voor het podium plaatsnemen om onze visie kenbaar te maken.

De show staat geprogrammeerd om 20.30 uur. Het was nog geen twee minuten later toen de show begon met natuurlijk danseressen, gevolgd door een welkom door zanger Patrick Onzia, die ook een Humperdinck-medley mocht zingen. De Nederlander Clayton Peroti vervolgde met een Queen-medley, waarna Sandrine ‘Havanna’, ‘Smooth’ en ‘Let’s Get Loud’ zong. En dan was het al tijd voor de eerste internationale act met het Duo Nostalgia uit Spanje. Ooit zagen we hen al aan het werk in Het Witte Paard. Nu zaten we er met onze neus op en nog altijd weten we niet hoe hun verkleedact in elkaar steekt. Schitterend! Coco Jr. en Clayton zongen ‘Cheer Leader’ en ‘Shotgun’. Op dat moment dachten we net: Waar blijven die Nederlandstalige songs? En plots, ’t was 21.01 toen Patrick Onzia ‘Allemaal’ van Wim Soutaer zong. Sandrine bracht dan weer en Abba-medley. Prachtig gebracht met die choreografie én ook de visuele achtergrond. Chapeau!

Humor met Steve Eleky © PADI/Daniël

En dan hét hoogtepunt van de avond. Jawel, de aanwezigheid van Steve Eleky uit Hongarijë, die in 2016 ook al present was. Met zijn uitspraak ‘Hay’ wisten al velen direct wie hij was. En wat voor een goocheltrucs brengt die wel! Aan onze tafel zei er iemand: “Zo simpel, maar je moet er maar aan denken. En dat die man daar al 20 jaar iedere avond zijn boterham mee kan verdienen.” We zijn grote fan van Steve. Coco Jr. zong ‘Manbo nr5’, waarna Coco Jr. en Patrick Onzia een medley van Mama’s Jasje brachten. De act van Patrick Onzia en Helmut uit Duitsland met de kartonnen doos vonden we dan weer niet zo’n geslaagde voorstelling, maar bon… De show bleef maar duren, met Sandrine en een ‘90’s medley’, Clayton ‘In The Stars’, Coco/Sandrine/Clayton met ‘Shape Of The Feeling’, een internationale act met Sheyen Caroli uit Italië. Een goede raad: zeker thuis niet proberen wat die mevrouw kan en doet. Alle artiesten kwamen dan op het podium voor een Grease-medley, waarna een korte pauze begon.

Coco Jr. en Clayton Peroti. © PADI/Daniël

En ’t was inderdaad een korte pauze. Exact 20 minuten later begon deel twee schitterend met ‘The Lion King’. Wat een decor, wat een kostumering, wat een act! Ook Steve Eleky keerde nog eens voor zes minuten terug. Ideaal voor je lachspieren. Muziek mocht niet ontbreken en dat gebeurde met Clayton ‘Papa Was A Rolling Stone’, Coco met ‘Dinky Toys (logisch toch!), Clayton met ‘Suavemente’… Ook Helmut uit Duitsland was terug van de partij. Sandrine en Clayton brachten het prachtige nummer ‘Nu Wij Niet Meer Praten’, gevolgd door nog meer muziek door Patrick/Coco/Sandrine. En dan was er eindelijk weer tijd voor Nederlandstalige muziek of gewoon polonaise-songs, met ‘Heb Je Even Voor Mij’, ‘Laat De Zon In Je Hart’, ‘Dans Je De Hele Nacht Met Mij’, ‘Ik Heb De Hele Nacht Liggen Dromen’. Wat een feest was dat in HWP! Links, rechts… overal ontstond spontaan een polonaise. Dat was wat anders dan de korte polonaise van Coco Jr. die even voordien daaraan begon, maar die polonaise deemsterde weg nog voor zijn songs voorbij waren. Spijtig! Coco en Clayton zongen een medley van Shaggy, waarna het Duo Nostalogia net boven ons hoofd een trapezenummer mocht opvoeren. Sandrine zong ‘Vuurwerk’ van jawel… Camille en daarna stond iedereen terug op het podium voor een afscheidsnummer met vlagjes van verschillende landen in de handen. Een verwijzing naar die show die zeker en vast op internationaal vlak eveneens zou scoren?

Ook Sandrine zette een sterke muzikale prestatie neer. © PADI/Daniël

BESLUIT: de première is pas op 29 juli, wij keken al één week eerder. Dan kan er nog wel iets verkeerd gebeuren. Een danseres die een trap krijgt en even niet op het podium kon staan. Had Patrick Onzia dat niet gezegd, dan waren er velen in de zaal die dat nooit hadden gezien en geweten. Nog iemand anders van de showgroep die tegen een artiest aanliep, maar dat is allemaal niet zo erg en moet misschien nog wat worden bijgeschaafd. ‘Colour of Passion’ is een hoogstaand spektakel geworden. Voor de humor moet je niet meer op die show zijn, want nu ligt het accent op de muziek, de internationale acts, het sterke showballet én ook de prachtige visuele projecties. Zoals we al schreven: met deze show mag Het Witte Paard gerust naar het buitenland trekken. Ze zullen eveneens scoren. Onze punten: 9/10! (PADI)

‘Colour of Passion’, nog tot en met 17 september in Het Witte Paard, Vissersstraat 53 in Blankenberge. Showdiner kost 42 euro, zonder drank, en begint om 18 uur bij Cavallo Bianco. De show start telkens om 20.30 uur, deuren open om 18.30 uur. Rang 1: 49 euro. Rang 2: 39 euro. Info en tickets: 050 41 11 00 – www.witte-paard.be