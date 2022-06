‘Colour of Passion’ in Het Witte Paard in Blankenberge presenteert ‘Van motown tot Abba én Engelbert Humperdinck’

Exact 30 jaar na de release van de hitsingle ‘I Can’t Keep My Hands Of You’ zet Coco Jr. als muzikale leider voor het eerst zijn muzikale handtekening onder een show van Het Witte Paard in Blankenberge. Hij zorgt deze zomer voor verfrissende medleys van bekende en minder bekende hits. Of zoals hij het zelf zei: “Van motown tot Abba én Engelbert Humperdinck krijg je te horen. Ik doe dat met respect voor wat er hier is geweest en begin op deze manier ook de toekomst voor te bereiden.” Coco Jr. krijgt hiervoor de steun van Sandrine, Patrick Onzia, Clayton Peroti uit Nederland, een showballet en zes internationale acts.

Even voor alle duidelijkheid: ‘Colour of Passion’ heeft plaats van 22 juli tot en met 17 september in Het Witte Paard in Blankenberge. De deuren openen om 19.30 uur en de show start telkens om 20.30 uur. Maar ook ‘Jubilee aan Zee’ wordt gehouden van 22 juli tot en met 18 september eveneens in Het Witte Paard in Blankenberge. Deze show vindt plaats op de vrijdag, zaterdag én zondag, telkens om 14. 30 uur. De deuren openen om 13.30 uur. Kortom, twee shows op hetzelfde moment worden gehouden in dezelfde zaal of één in de namiddag én één in de avond. Dat vermelden we nog even duidelijk om alle twijfels weg te nemen, want ook nu nog denken sommige mensen dat Jacky Lafon met ‘Jubilee aan Zee’ in het Kusttheater Colisée staat en dat is helemaal niet zo. Jacky krijgt de eer die ze verdient en staat dus ook met haar show én haar artiesten Jan Wuytens, Wendy Van Wanten, David Vandyck en Frank Erum in de grote zaal van Het Witte Paard.

Marc Coucke prees de inzet van de familie Van de Keybus: “Mijn inbreng is maar 2% in het geheel.” © PADI

Dankzij de investeringen van Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke, staat Het Witte Paard weer aan de vooravond van een zomer vol entertainment. Regisseur Jos Dom zorgt dit jaar in opdracht van producent Ben Van den Keybus wederom voor een gloednieuwe cocktail van hits, sensuele dans, visuele humor (Steve Eleky en Helmut) en acrobatie (Duo Nostalgia en Sheyen Caroli). Hij krijgt daarvoor voor het eerst de muzikale hulp van Coco Jr., die deze zomer niet alleen als zanger op het podium staat. Zijn muzikale ideeën zorgen ongetwijfeld voor nieuwe originele medleys.

Coco Jr. nodigde de aanwezige pers uit om mee te zingen op zijn hit ‘I Can’t Keep My Hands Of You’. © PADI

Exact 30 jaar geleden kwam de single ‘I Can’t Keep My Hands Of You’ uit. Deze bijzondere verjaardag viert Coco Jr. maar al te graag in Het Witte Paard. Een Dinky Toys-medley zal zeker niet ontbreken. Maar ook muziek uit ‘The Lion King’ en hits van onder meer Queen, Soulsister en Shaggy staan op het programma. Jos Dom: “De avondshows in Het Witte Paard in Blankenberge zijn een begrip. Mensen verwachten zich aan hitmedleys, ambiance en bijzondere acts vanuit de hele wereld. De repetities bevestigen voor mij nu al dat het avonden worden om niet snel te vergeten!” Ben Van de Keybus: “De afgelopen jaren reisde ik rond op zoek naar de meest geschikte acts voor onze zomershows. Ik ben fier op het talent dat ik dit jaar naar onze zaal heb weten te halen. Dankzij Coco Jr. waait er deze zomer ook muzikaal een frisse wind door Blankenberge.” Coco Jr.: “Toen Ben me vroeg of ik wilde meewerken aan de nieuwste zomershow van Het Witte Paard, heb ik niet lang moeten twijfelen. Ik kijk ernaar uit om deze zomer samen met Sandrine, Patrick Onzia, Clayton Peroti en de internationale acts het podium te delen!”. (PADI)

‘Colour of Passion’, van 22 juli tot en met 17 september, telkens om 20.30 uur. Tickets via 050 41 11 00, www.witte-paard.be, www.wpevents.be