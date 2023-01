Club 77 in Tielt was uitverkocht voor nieuwjaarsreceptie en –show van Greg en Jason Bradley

Zondagnamiddag was Club 77 in Tielt uitverkocht voor de nieuwjaarsreceptie met show van de zangers Greg uit Tielt en Jason Bradley uit Aalter. Beide artiesten zingen apart, maar ze staan ook samen op het podium als het duo The Royal Gents.

De aanwezigen zagen een formidabele show van méér dan twee uren. Greg en Jason zongen liedjes van Tom Jones, André Hazes, countrysongs en ze brachten ook een ode aan de zopas overleden Lisa-Marie Presley met nummers van Elvis Presley. Tijdens de pauze bracht het muzikale duo een toost uit op het nieuwe jaar. Ook de fans kregen een glaasje en een lekkere tapasplank. De aanwezige kinderen kregen een heerlijke pannenkoek. Het muzikale duo verklapte ook dat ze verder doen onder de naam The Royal Gents, en dat er in het voorjaar een full-album uitkomt die ze zullen voorstellen met een spetterende show. (PADI)

Greg en Jason © Gunter

Info: www.greg.be, www.jasonbradley.be