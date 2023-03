Clown Rocky wordt 70 jaar, staat al 55 jaar op het podium maar denkt nog niet aan stoppen: “Zolang mijn gezondheid het toelaat én ik het graag doe, blijf ik optreden”

Op dinsdag 7 maart viert Clown Rocky zijn 70ste verjaardag. Dit jaar staat Eddy Heyrman ook al 55 jaar op het podium. Hij begon als animator Eddy Herman, waarna Clown Rocky een begrip werd. Ook nu nog staat Clown Rocky talrijke keren per maand op een podium in heel Vlaanderen. Sinds drie jaar wonen Eddy en zijn rechterhand in een appartement in De Haan. “Zolang we aanvragen krijgen, mijn gezondheid het toelaat én ik het graag doe blijf ik op het podium staan”, zegt Clown Rocky.

We vierden vooraf al zijn verjaardag en gingen in op de uitnodiging voor een gezellig samenzijn in Molenhuys in Vlissegem (De Haan). Clown Rocky vertelde honderduit over de start van zijn carrière die eerder toevallig begon en zijn vele mooie momenten.

Hoe begon je carrière?

Clown Rocky: “Het begon stomweg in de turnkring met een bonte avond met sketchen. Ik was een grote fan van Gaston Berghmans en in die tijd had ik ook een grote bewondering voor acteur Gust Lancier. We zaten met de Aardbeifeesten in Melsele. Ik zag Gust daar aan het werk. Ik vond dat tof. Zo begon mijn interesse om animator te worden. Op achttienjarige leeftijd ging ik iedere week naar de AB kijken. Ik verzeilde in die wereld van al die ‘oude’ artiesten. Ik toerde zeven jaar met La Esterella, ook metYvonne Verbeeck en Paul Severs. In de tijd van Etienne Thienpondt van Tienpondt’s Theater begon ik met een kinderprogramma met een poppenkast. Ik kreeg al contracten, terwijl ik nog niets had qua materiaal (lacht). Ik moest nog vlug een poppenkast maken. Ik begon op veertienjarige leeftijd als meubelmaker te werken in de fabriek en dat deed ik 19 jaar, tot de fabriek werd gesloten. Tijdens de weekends en ook op andere vrije momenten ging ik optreden in Franse circussen. Iemand zag mij optreden en vroeg om bij hem te werken in het circus van de Olmense Zoo, nu Pakawi Park in Olmen/Balen. Die man wilde mij als presentator voor zijn circus en ik werkte daar vier jaar.”

Een foto van 30 jaar geleden van Clown Rocky

En hoe verliep het verder?

Clown Rocky: “Ik werkte samen met de man achter de Golden Lifetime Awards. Hij deed een honeymoonshow aan de kust in de vakantieparken. Hij zocht iemand om de verliefde, verloofde, getrouwde koppels uit de zaal te halen. Ik had een maquillage van carnaval, maar dat paste niet. Ik begon mij dan maar te schminken naar een idee van Achille Zavatta van Frankrijk. Ik deed de zomertour, maar dat was een programma voor volwassenen. Aan de kust heb je echter ook kinderen. In 1990 deed Paul Peeters dat niet meer en dus begonnen we zelf met een familieshow aan de kust.

Patrick: “Toen werkte ik nog in een restaurant in Sint-Niklaas en ik kende veel mensen, die op restaurant kwamen. Zo geraakte ik aan sponsoring. Wat deden we? Die mannen kwamen met een cashbedrag af, maar in tegenstelling met wat anderen deden, gingen we naar die vakantiecentra met de familieshow. Dat kostte zoveel en door de sponsoring moesten ze maar de helft betalen. Zo geraakten we overal binnen.”

Clown Rocky werd een begrip

Clown Rocky: “Ik begon als animator, maar langzaam bouwde ik Clown Rocky uit. Dit jaar sta ik 55 jaar op het podium, waaronder 50 jaar als Clown Rocky. Vanaf 1988 werden we zelfstandig en nu werken we nog altijd op zelfstandige basis. We hebben eveneens al méér dan 20 jaar ons eigen boekingskantoor. Check gerust eens onze website www.ehsproducties.be).

Som eens je mooiste momenten op in al die jaren?

Clown Rocky: “Och, wat ik het liefst deed, waren die vier jaar in de Olmense Zoo. Dat was zalig om te doen, maar financieel in een park werken… Schone momenten? Ik maakte zoveel mooie momenten mee met ons monument La Esterella, Yvonne Verbeeck… En de revues die we nu brengen, vind ik nog altijd supertof.”

Eddy en zijn rechterhand organiseren ook variétéshows.

Ben je tevreden over die voorbije jaren? Of zeg je nu: soms heb ik de trein gemist. Ik kon het nog verder hebben gebracht.”

Clown Rocky: “We hebben zeker geen trein gemist, want we maakten de goede tijd mee. Ik maakte mee, wat ik wilde meemaken. Weet jij, wij zijn een uitstervend ras. Wat wij brengen is variété. Naar kinderen toe bracht ik vijf eigen cd’s uit, zonder op tv te komen. Dat is toch ook een prestatie. Kom ik ergens toe, dan is Clown Rocky bekend, zelfs nu nog.”

De persoon Clown Rocky bestaat dus wél degelijk nu al vijftig jaar?

Clown Rocky: “Ik speelde de eerste keer als clown in 1972 en dat was in het leger. En ik bleef dat eveneens erna doen. Ik was mij aan het schminken in de caravan van die buitenlandse clowns. Ik had veel steun van internationale artiesten en werkte ook vaak samen met nationale artiesten.”

Je carrière is dus goed geweest of was je liever op tv te zien?

Clown Rocky: “TV-bekendheid? Och, dat is niet voor mij. Van zodra er een camera op mij afkomt, dan trek ik mij terug. Ik ben heel blij met de erkentelijkheid van de kinderen.”

Eddy Heyrman alias Clown Rocky

Is het anders geworden voor een clown in vergelijking met pakweg 30 jaar geleden? Is het moeilijker geworden om in deze tijd kinderen te doen lachen?

Clown Rocky: “Wat enorm veranderde is de leeftijd van de kinderen. Toen ik begon zaten er in de kindershows kinderen van twaalf, dertien en zelfs veertien jaar jong. Nu is dat acht jaar. Soms ééntje van negen of tien, maar dat is al zeldzaam. Ouder dan acht is een uitzondering. Nu geven we meer kleutershow. De reden? Dat komt door de sociale media. Kinderen zijn slimmer geworden, zijn meer met de computer bezig. In Vayamundo in Oostende deed een kerel van tien jaar mee. Die moeder zei: ‘Het is al zeven jaar dat we naar uw show komen kijken.’ Dan toch iemand van tien jaar die komt kijken. In Aalst kwam er iemand vragen om een foto. Die mevrouw zei: vroeger kwam ik naar jullie kijken, nu kom ik met mijn kinderen kijken. In de Duinse Polders treden we al 33 jaar op. We zien daar al drie generaties: grootouders, ouders, kinderen. Soms tonen ze een foto uit vervlogen tijden. Dat vind ik wel heel tof.”

Thomas Julian is er vaak bij tijdens de show van EHSproducties.

Hoelang ga je dat nog doen?

Clown Rocky: “Dat ik het niet weet. Zolang ik gezond blijf, ik het graag doe én dat ze mij natuurlijk blijven vragen.”

Je hebt al 23 jaar een verblijf aan onze kust in De Haan, en daar woon je nu al drie jaar definitief. Zin om wat meer te genieten aan onze kust, zonder optredens?

Clown Rocky: “Och, ik denk dat ik zonder optredens in een zwart gat zou vallen. Nu zitten we al in een periode dat we selecteren, dat we enkel nog doen wat we graag doen. We maakten tijdens corona mee dat het van de ene op de andere dag stil viel. Dat was een periode ok, maar je kan niet blijven kuisen, schilderen of wat tuinwerk doen. We kennen iemand die met pensioen ging op school. Eén dag later kwam ze wakker en vroeg ze zich af wat ze ging doen… Maar wij vielen in corona stil na een lange periode zoals een TGV die toen aan het bollen was. Het was een heel drukke periode geweest en dan plots kwam die lockdown er. Eerlijk, het deed mij niets. Ik verveelde mij geen dag. We hadden geen werk en het was zo. Anderhalf jaar later mochten we terug beginnen, maar dat was een serieuze aanpassing. We waren kleine zaakjes vergeten. We waren die routine kwijt. Ik moest even een mopje herdoen. Anders vertelden we iedere dag hetzelfde hé.”

Eddy Heyrman alias Clown Rocky

Wat vind je van De Haan?

Clown Rocky: “Dat is de mooiste badstad aan de kust, met heel vriendelijke mensen. Vroeger in Zwijndrecht spraken de mensen maar weinig tegen elkaar, hier zwaaien zelfs de handelaars. Het is een andere erkentelijkheid. We kennen hier heel het schepencollege. Het is echt anders.”

Er is een De Haan in de zomer en in de winter?

Clown Rocky: “In de winter kan je gewoon naakt over straat lopen, terwijl De Haan in de zomer te klein is voor het massatoerisme. Dat kunnen ze niet aan. En de handelaars moeten hier ook de winter kunnen overbruggen. Knokke, Blankenberge, Oostende, De Panne… die hebben één voordeel en dat is dat ze een station hebben. Er komt meer volk met de trein, ook tijdens de winter. In De Haan zijn er minder winkels, maar hier worden de riolen uitgekuist, verkeersborden afgewassen, iedere dag komt er een straatveger langs. Het is er zo proper, echt waar.”

Jullie wonen niet met zicht op zee?

Clown Rocky: “Neen, we wonen op de rand van een villawijk, op een straat in L-vorm en we kijken uit recht op een bos. Dat is iets wat De Haan heeft: strand, duinen, bos, landbouw, Polders… De Haan heeft werkelijk àlles. Steek de straat over en we zitten in het bos. Wandelen we tien minuten en we zitten op de dijk of in de Polders. Het was wel een aanpassing. We kenden De Haan door Sparrenduin, toen onze beste klant. We kochten dat appartement aan in 2000. Daarvoor mochten we een kamer gebruiken in de Duinse Polders, waar er ook jobstudenten zaten. Dat was een andere tijd hoor, amaai.”

Uw rechterhand en jij hebben een slogan?

Clown Rocky: “Inderdaad, vakkennis is meer dan een laagje schmink. Dat is onze slogan. Je hebt veel mensen die geschminkt op een podium staan, maar je moet het publiek kunnen animeren en bezig houden. We hoorden ooit in een school dat de kindjes na één kwartier al rondlopen, maar als je als clown één uur kinderen kan bezielen dan is het zalig. Ik wil niet stoefen, maar je moet wel degelijk over die feeling beschikken. Ik leerde er niet voor, deed geen circusschool… gewoon gezond boerenverstand gebruiken en talent hebben…”.

Patrick: “Je kan ook je eigen maken. Je moet niet altijd gestuurd worden door iemand. Maar je moet inderdaad ook geluk hebben. Had Clown Rocky bepaalde mensen niet ontmoet, dan was zijn carrière ook anders verlopen. Hij moest iemand vervangen in een Frans circus en hij bleef er meerdere jaren.”

Vier je je 70ste verjaardag en je 55ste jaar als Clown Rocky?

Clown Rocky: “In alle stilte! Er werd voorgesteld om een show te doen rond 50 jaar Clown Rocky. Maar wie gaat er daar naartoe komen? Als je niet op tv komt, dan kennen ze je niet. Maar ongeacht waar ik kom… In iedere school: Limburg, West- of Oost-Vlaanderen, Antwerpen zeggen de kleintjes: Ik ken je! Soms kennen ze me van optredens aan de zee, soms van ergens anders. Deze middag zaten we in Zelzate. Ik begon met mijn openingsliedje ‘Ik Ben Zo Blij’, een medley dat we maakten. Ik zong: Ik ben zo blij vandaag en weet je waarom?/Omdat mijn neus vooraan staat… Dan zingt er een kindje: En niet opzij… Dat eigen liedje is zo bekend. Kindjes willen mij altijd ook vastpakken. Trouwens, we hebben wel een namiddagrevue gepland met ’20 jaar Romeo’s’ én ’50 jaar Eddy Herman’, met showballet en een variété-act. Deze wordt nu volop aangeboden aan de organisatoren.”

Patrick: “90 % van de volwassen zeggen dat ik de clown ben. Waarom? Kinderen letten op details. Ze kijken naar de foto op de kalender en zien dat de clown grijs is, zoals ik. Kinderen zijn eerlijk. Die gaan direct zeggen dat het zo of zo is. Kinderen zeggen wat volwassenen niet durven zeggen.” (PADI)

Info en boekingen: 0475 48 23 52 – www.clownrocky.be – www.ehsproducties.be