Clouseau over ‘Stil’ én ‘Jonge Wolven’: “Ik ben al twee jaar gescheiden. De mist is aan het opklaren. Ik heb weer hoop en goesting.”

In 1987 verscheen ‘Brandweer’, de eerste single van Clouseau of nu al 35 jaar geleden. Vandaag ligt de veertiende Nederlandstalige Clouseau-cd ‘Jonge Wolven’ in de winkelrekken. De titel van het album geeft meteen aan dat Koen en Kris nog lang niet zijn uitgezongen. Na de single ‘Een Keer In Een Leven’ liet Clouseau nu ook de opvolger ‘Stil’ op de wereld los. Een lied over zijn scheiding van twee jaar geleden. Over zijn moeilijke dagen én weken, maar nu is de mist aan het opklaren.

De échte troef van ‘Jonge Wolven’ is een ongelooflijke verzameling aan songs. Dit album is ook een laatste getuigenis van het geweldige talent van de betreurde Stefaan Fernande uit Middelkerke, met wie Kris alle muziek schreef. Ook Koen zorgde bij meerdere songs voor briljante tekstuele inbreng. Ze legden zich geen limiet op in eender welke richting en dat hoor je duidelijk.

Volgens mijn opzoekingswerk begon Clouseau in 1987 eraan met het uitbrengen van singles. 2022 is dus op dat gebied een jubileumjaar, want jullie zijn 35 jaar ‘jong’. Vieren jullie met ‘Jonge Wolven’ dat jubileum of is het toevallig dat ‘Jonge Wolven’ in 2022 uitkomt?

Koen: “De nieuwe cd is zeker niet bedoeld als jubileumplaat. Het is plezant dat de titel ‘Jonge Wolven’ is, omdat we ons nog altijd hard gedreven voelen zoals in het prille begin. Dat enthousiasme van beginnelingen is er nog, maar nu aangevuld met ervaring en de metier van doorheen de jaren heen.”

Kris: “We hebben nu ook hetzelfde gevoel van toen we onze eerste single in 1987 uitbrachten: wat gaan de mensen daarvan vinden. Nu hebben we terug datzelfde gevoel omdat ‘Jonge Wolven’ toch terug een speciale cd is.”

In 2019 kwam ‘Tweesprong’ uit en één jaar later was er corona. Konden jullie zich in die corona-periode nog meer verdiepen in het schrijven van de teksten?

Koen: “Stefaan en Kris belden op een bepaald moment met elkaar, omdat ze zich verveelden.”

Kris: “Ik belde en vroeg aan Stefaan of hij een knuffelcontact had. Hij zei ‘neen’, ik zei ook ‘neen’ en zo besloten we van maar liedjes te maken.”

Koen: “En dan begonnen ze te schrijven om dan uiteindelijk te concluderen van ‘dat zou ook een tof liedje worden voor Clouseau’. Vooraleer ze het wisten waren ze aan het schrijven en hadden ze toffe songs. Begin 2020 was ik aan het scheiden. Ik was veel aan het verwerken. Zo hadden we ook onderwerpen om over te schrijven. We hadden eveneens tijd door de corona. Door die pandemie, door die lockdown zijn we toch vroeger beginnen werken aan een nieuwe plaat. Veel artiesten schreven tijdens de lockdown, zodat we besloten van pas nu uit te komen. De fabrieken die een plaat uitbrengen, konden immers niet volgen. Eind september waren we klaar, maar die in 2021 nog uitbrengen was quasi onmogelijk. We besloten dan maar eerst enkele singles uit te brengen en nu de cd. Nu hebben we nog enkele maanden vooraleer we met ‘Jonge Wolven’ kunnen toeren.”

Kris: “Die cd is er eerder dan we hadden voorzien, zeker anderhalf jaar vroeger. We konden ‘Tweesprong’ nog niet spelen. We zaten dan thuis. In plaats van op te treden begonnen we dan maar terug te schrijven.”

Was de cd al volledig afgewerkt op het moment dat Stefaan afscheid nam van het leven?

Kris: “We moesten nog gaan mixen…”

© Damon Debacker

Kris, jij werkte zoveel jaren samen met Stefaan Fernande. Hoe moet het op dat gebied nu verder? Zit je naar de toekomst toe naar het schrijven van songs een beetje met schrik, wantja.. Stefaan en jij waren op dat gebied twee handen op één buik. Wie kàn dat even succesvol overnemen?

Kris: “Euh.. ik zit niet met angst. Dat zal in de toekomst wel resulteren in andere songs. Stefaan en ik vulden elkaar heel goed aan. Zat ik vast, dan ging Stefaan verder. Lukte het niet bij Stefaan, dan ging ik verder. Veel mensen denken dat Stefaan een tekstschrijver was, maar Stefaan deed ook op muzikaal vlak heel veel. Hij schreef ‘Nobelprijs’ voor ons, ‘Porselein’ voor Yasmine. Hij maakte zoveel goede nummers. Ik heb daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Misschien stel ik dat even uit in plaats van concreet over na te denken. Ik ben nog iedere dag ontzet omdat hij er niet is…”

Toen ik gisteren naar de nieuwe single ‘Stil’ luisterde, dan dacht ik eerst dat dit een lied was ter ere van Stefaan, maar neen: hij schreef er nog aan mee, maar in feite kan ‘Stil’ ook nu over zijn persoon gaan. Juist toch?

Koen: “Och, het eindigt wel heel positief, het is een hoopvolle song, maar Stefaan bleek dat niet meer te hebben, de hoop, de goesting… Dit lied is in feite gestart met mijn gevoel na de scheiding toen ik zonder de kinderen thuis was. Plots was alles écht stil. Ik vind stilte niet erg, maar dat soort leegte en stilte had ik nog nooit gevoeld. Die zinnen gingen naar Kris en Stefaan. Ze schreven er muziek op. terwijl mijn tekst eerder donker en depri was, eindigt die song met een positieve evolutie. Dat inspireerde hen om de tekst in die richting op te nemen. Zo ontstond dat liedje uit een triest gevoel dat mij overheerste. Ik ben nu al twee jaar gescheiden. Ik zit nu al in een andere fase. De mist is wel aan het opklaren. Ik heb wel hoop en goesting. Ik ben gevallen, maar ben terug opgestaan.”

Kris: “Dat is mooi hoe dat gaat, vooral in die song. We kregen twee zinnen van Koen en gingen ermee aan de slag. Zat die positieve drive niet in die muziek, dan had Koen die tekst nooit zo gemaakt. Daarom is het zo’n speciale song geworden, met een positief einde.”

Wat is in feite het allergrootste verschil tussen ‘Tweesprong’ & ‘Jonge Wolven’?

Koen: “Deze cd is een pak onbevangener, vrijer… Er staat een lied ‘Zij Is Mijn Waarheid’ op van bijna 7 minuten. “Nu Gaat Het Gebeuren’ heeft een solo van anderhalve minuut. Het is niet de meest commerciële cd om neer te zetten als groepje. Niet wat we vroeger niet deden wat we wilden, maar..”

Kris: “Qua sound is het een beetje minder gedistilleerd, een beetje anders. Op ‘Tweesprong’ waren de dingen mooier afgewerkt, maar nu is het wat directer qua sound.”

Hoe spannend is het voor jullie om na al die jaren de zoveelste plaat uit te brengen? Doe dat nog iets met jullie of is dat business as usual?

Kris: “Dit is nu onze veertiende Nederlandstalige plaat. Zéker met deze cd hebben we dat nog. We hebben bijna hetzelfde gevoel als met ‘Brandweer’ in 1987. Logisch ook hé, we staken er bijna twee jaar ons hart en ziel in met te schrijven en te mixen. Dat is dus enorm spannend. Het is zeker geen bandwerk geworden. Het is ook geen cd geworden zoals alle andere.”

Koen: “Het is een persoonlijke plaat en hoe persoonlijk je gaat, hoe nieuwsgieriger je bent over de reacties die gaan volgen.”

© Damon Debacker

Proberen jullie met deze plaat ook een jonger publiek aan te spreken, want met mijn grootse respect voor Clouseau maar jullie fans worden er ook niet jonger op hé.

Kris: “Maar PADI, je vergist je nu wel hoor (glimlacht). Onze fans blijven ons volgen, maar er komt ook nieuw publiek bij. Onze songs vinden de weg naar wel degelijk jonge mensen. In september/oktober 2021 bemerkten we tijdens onze uitgestelde tournee hoeveel jonge mensen er telkens in de zaal zaten en hoe ze uitbundig al die liedjes meezongen, ook van de cd ‘Tweesprong’. En ‘Anne’ toen ze nog niet geboren waren.”

Gaat ‘Alles Wat We Samen Doen’ over je scheiding, want je zingt ‘Dit is soms hoe het leven loopt/je ligt uitgeteld en je sluit je zelf van de wereld af/de dingen lopen niet als verhoopt/kom naar buiten want je hebt jezelf al genoeg gestraft..” Een hoop op een nieuwe toekomst, iemand nieuw in je leven, om dan ‘samen doen we zoveel beter, want samen staan we sterker dan alleen..”. Juist toch?

Koen: “Neen (lacht). Ik werkte tekstueel niet mee aan dat liedje. Die tekst ontstond uit een lockdown gevoel waarin we allemaal waren veroordeeld tot onze naaste familie en een knuffelcontact. Dan volgt die drang om naar buiten te komen. Die drang was bij veel mensen heel groot. Je ligt uitgeteld/kom naar buiten… Ik hoor daar meer lockdown-modus in.”

Kris: “Er lagen al enkele liedjes klaar die trager waren en die qua inhoud meer down waren. We wilden echter ook een enthousiaste toffe song, waar je met je vuisten in de lucht mag zwaaien. Het refrein was er eerst Alles wat we samen doen/doen we zoveel beter.. Je moet dat echter opbouwen. Dat gaat niet over één specifieke situatie.”

‘Zij Is Mijn Waarheid’, is een song van 6 minuten 56 seconden. We hoorden weerklinken ‘Zij is de waarheid, zij beheerst mijn leven..” We beheerst er nu jullie leven?

Koen: “Dat moeten mijn honden zijn.”

Kris: “Bij mij is het Jolien van de platenfirma, die mijn dagen bepaalt wat ik moet doen.”

Koen: “Inderdaad, Johan (manager, padi) én Jolien, dat zijn de mensen die nu ons leven beheersen. (lacht)”

“Het Einde Is Nabij’ maakt mij zo beangstigend qua titel. Na twee jaar corona en nu een oorlog heel dichtbij klinkt – geef toe – die titel toch wat ‘zwaar’, terwijl het een opzwepende song is, geen dramatische song.

Kris: “Dat lied is lang voor de oorlog in Oekraïne gemaakt. Dat is wel een lockdown resultaat, nadat we van Koen zinnen tekst kregen doorgestuurd die niet helemaal correct waren. Zo van ‘Het velen slapen heeft me afgemat’.. Dingen die niet klopten. Gewoon van thuis te zitten word je na een tijdje half zot hé. We kregen die zinnen van Koen en besloten gas te geven.”

Is er in de komende maanden iets speciaals te doen in onze provincie?

Koen: “Optredens en nog eens optredens. We spelen in Oostende, Nieuwpoort, Kortrijk…We staan in de komende tour toch meerderen keren in West-Vlaanderen. En er komen er nog bij. Binnen twee weken zal wellicht al de ticketverkoop van start gaan. Natuurlijk hopen we ook enkele keren naar ‘Tien-om-te-Zien’ te mogen gaan en misschien eveneens een plaatsje in Zomerhit te mogen veroveren.”

En is er veel tv-werk in he verschiet?

Koen: “Ik ben nu veel bezig met tv. Ik ben mij ook aan het klaarstomen voor een nieuwe show in het najaar. Nu nemen we ook ‘The Voice’ op. Ik ben ‘The Voice Kids’ aan het presenteren, omdat An Lemmens hoogzwanger is en dus neem ik even over. Wees maar gerust, we weten wat gedaan.” (PADI)

‘Jonge Wolven’ ligt sinds vrijdag in de winkelrekken – www.clouseau.be