Cleymans & Van Geel over hun nieuw album ‘We Kunnen Ons Redden: “De meisjesnaam ‘Olivia’ bekt goed en is een gemakkelijke naam om te zingen”

De boezemvrienden Jelle Cleymans (36) & Jonas Van Geel (37) brachten niet enkel een nieuwe cd ‘We Kunnen Ons Redden’ uit, maar op dezelfde dag ook een nieuwe single ‘Olivia’. Beiden kijken uit naar de komende weken, want voor hen is optreden op festivals VAKANTIE. We spraken met het duo bij hun platenfirma CNR in Niel.

Jullie brengen als boezemvrienden niet enkel een nieuwe single ‘Olivia’ uit, maar ook een nieuw album ‘We Kunnen Ons Redden’. Wanneer begonnen jullie met de uitwerking van het nieuwe album? Ongetwijfeld, een werk uit de corona-maanden?

Jonas: “Voor een groot stuk wel.”

Jelle: “Een jaar nadat onze eerste plaat uit was zijn wij direct naar de studio geweest. We hebben vooral heel veel geëxperimenteerd met muziek. Gaandeweg zijn er songs blijven plakken in ons hoofd die we dan zijn gaan uitwerken. Uiteindelijk moet je ergens landen en we zijn ongeveer twee maanden geleden geland. We namen onze plaat op in Nederland en plots was het af. Het was niet spannend, maar vreemd. Elke plaat heeft zijn verhaal en deze ook. Voor mij is het altijd een soort magie. Je legt iets vast en je kan er niets meer aan veranderen. In het theater kan je iedere dag de setlist veranderen, maar aan een afgewerkte cd helemaal niet.”

‘Alsof’: doe je maar alsof… Doen jullie ook in ’t leven wel eens ‘alsof’, zowel tegen een knappe meid als Olivia die jullie tegen komen of tegen iets dat wordt voorgesteld… Gewoon doen ‘alsof’…

Jonas: “Ik denk dat het een beetje eigen is aan onze job. Wij doen heel vaak alsof…”

Is het toevallig dat de meisjesnaam op de single ‘Olivia’ is of is het een verwijzing naar één of andere goede vriendschap, misschien een liefde?

Jonas: “Nee, we wilden een nummer met een vrouwennaam. Dat leek ons leuk want heel veel artiesten doen dat. Op onze eerste plaat zongen we over Martine Tanghe, maar dat konden we niet meer opnieuw doen. Olivia komt heel vaak voor, samen met de naam Emma. Jelle koos voor Olivia want het bekt goed en is een gemakkelijke naam om te zingen.”

Jelle: “Het nummer Olivia is ook een klein knipoogje naar onze single ‘Suzanne’. Ik zeg duidelijk een knipoogje, omdat de mensen anders denken dat we er een kopie van maakten. Dat is zeker niet het geval.”

‘We Kunnen Ons Redden’ is de titel van het album. Waarom opteerden jullie voor deze titel? ‘Tot De Zon Opkomt’ klinkt ook goed als nieuwe titel voor een album.

Jonas: “De titel geeft ons hoop en de meeste songs omvatten ook de titel. Er zit hoop in. Het kan hoop zijn in verdriet, in vreugde, … Voor ons was dit dé slagzin. Na een zwaardere periode komt er een lichtere periode. Zo kan je het best omschrijven.”

Ik wil ook even stilstaan bij ‘Verslavend’! Natuurlijk gaat dat over een vrouw, maar wàt is er ook verslavend in jullie leven. Optredens? Muziek maken? Of is dat allemaal niet zo verslavend als een vrouw!

Jelle: “Zeker tijdens corona bemerkte ik dat spelen met een band op een festivalletje in de zomer iets was dat ik miste en dat inderdaad verslavend is. We doen het ook al 13 jaar samen. De zomer is voor ons verlof. Ik speelde heel vaak in musicals en Jonas deed dan ook weer tv. Spelen met de band is verlof. Niet perse is het podium verslavend, maar gewoon het vertellen van onze songs aan de mensen. Of het podium even verslavend is of een vrouw? Dat laat ik in het midden.”

Jonas: “Een publiek kan echt verslavend werken. En een vrouw? Daarop reageer ik hetzelfde zoals Jelle: dat laat ik in het midden.”

‘Tot De Zon Opkomt’: beleefde je dat al eens in ’t écht, even kijken tot de zon opkomt!

Jelle: “Het is een algemeen gevoel. Nu gaan we dansen en ons van niets meer aantrekken. Het is een echte na-corona song geworden. We kunnen elkaar weer terug zien en leuke dingen doen. We gaan niet nadenken, niet nadenken over Marc Van Ranst en Steven Van Gucht, maar ons gewoon amuseren. We laten die lange tijd gewoon los. Maar letterlijk maakten we het ook al mee, natuurlijk!”

‘Tot Op Het Bot’: toen ik naar dat nummer luisterde, dacht ik eerst aan een verlies in de naaste kring, maar toen ik hoorde weerklinken ‘Wat kapot is/blijft kapot’ is het precies een song over een verloren liefde. Luisterde ik goed of zit ik er compleet naast?

Jelle: “Dat heb je goed gehoord. Het gaat over jezelf terug te vinden in een stuk gelopen relatie. In een vriendengroep zijn er altijd vrienden die jou hoop willen geven, maar diep van binnen voel je die pijn en weet je dat het niet goed komt. Je vroeg daarnet nog of we alsof doen: wel, ik denk dat het ook een onderdeel is van die song. Zie het alsof je op café gaat met vrienden en doet alsof alles goed gaat, maar diep vanbinnen weet ik dat ik het moet overleven met die pijn.”

De rode draad doorheen het album is in feite liefde en vrouwen. Mag ik het zo omschrijven?

Jelle: “Liefde zeker én ook vrouwen want in ons geval gaat dat gepaard. Daar gaat het inderdaad over. De liefde heeft goede kanten, maar er is ook de ommekant van een medaille. Veel mensen maken vooral ook die kant mee op dingen die je niet had gepland. Ik denk dat dit het is wat we bezingen.”

Jonas & Jelle spraken met ons over hun nieuw album ‘We Kunnen Ons Redden’. © PADI/Daniël

‘Er Is Er Maar Een’: een mooie song over een vrouw die bleef slapen. Dat zal wel autobiografisch zijn hé. Misschien is het zelfs die ‘Olivia’ of niet? Wie is de ene in jullie leven, want jullie zingen ‘er is er maar één zoals jij’…

Jonas (eerst stilte): “Het is een beeld, een metafoor van wie zou dat kunnen zijn. Het kan de perfecte zijn, maar even goed een herinnering van wat je maar kan voorstellen over ene relatie, een liefde of van die ochtenden waarvan je denkt: stop die tijd nu. Volgens mij is het beeld groter dan de concreetheid van wie of hoe. Het geeft een beter beeld over de zon die opkomt.”

Jelle: “Ik denk dat het dat is. Jonas en ik zijn mannen die het leuk vinden om bij iemand te zijn. Dat merk je ook in het refrein. Ik denk dat iedereen één persoon heeft in het leven die denkt van amai die blaast mij van mijn sokken.”

Jullie sluiten de cd af met ‘Nu Ben Je Vrij’… een verwijzing naar een relatiebreuk?

Jonas: “Nee, het is een verwijzing naar het moment van het licht aan het einde van de tunnel. Elk nadeel heeft z’n voordeel. Oke, de situatie bij wie dan ook kan donker zijn, maar er komt iets anders in de plaats. Na regen komt zonneschijn en de pijn duurt korter dan een dag.”

Wat is het verschil met het vorige album?

Jelle: “Met de vorige plaat kwamen we net uit een periode van 12 jaar waar we niets anders dan covers brachten. We hebben dat met veel plezier gedaan, maar we voelen ons wat te oud om ons er bij neer te leggen om enkel en alleen covers te spelen. We zijn begonnen met eerst na te denken wat we graag zingen, wie onze voorbeelden zijn, terwijl dat we toen dachten dat we misschien niet meer zo up-to-date zijn. We zijn dan op zoek geweest naar mensen die het wel weten en dat bracht ons serieus uit onze comfortzone. We moesten op een heel ander manier werken. Ik denk dat je het ook wel hoort dat die plaat op een andere manier tot stand is gekomen. De sound is eveneens anders.”

Viel het mee om de nieuwe songs te maken? En zaten jullie heel vlug op dezelfde golflengte?

Jonas: “Ja, het was voor ons heel duidelijk over wat we het gingen hebben. Dat gebeurde eigenlijk vrij snel.”

Jelle: “Het zoeken naar de juiste woorden en titels is een proces, dat is niet zo maar iets dat je direct vindt. We gaan daar heel vaak over nadenken. Alles op een plaat is een keuze. Alles is vlot gegaan en we vinden elkaar er altijd terug.”

De zomer is al begonnen, want ’t is prachtig weer. De tijd van de festivals start. Jullie staan op vrijdag 19 augustus zelfs in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Vorig jaar stonden jullie daar ook. Is dat één van de strafste optredens in die zomerperiode of toch niet?

Jonas: “Ik denk dat dit het spannendste concert was die we ooit speelden, want ik denk dat het ons eerste optreden was met onze volledige band. Wij hadden vanwege corona alles anders gepland. In juli 2021 mocht er nog niet zoveel. We hadden heel vaak akoestisch gespeeld, maar daar was het met een voltallige band én nog eens een symfonisch orkest. Alles moest precies nog die avond gebeuren. We zaten met heel veel stress, zelfs gans het team. We zeiden toen tegen elkaar: als die avond geslaagd was, dat we pas dan aan onze zomer konden beginnen. Nu staan we er later en we gaan er meer van kunnen genieten. Voor dat concert in Middelkerke zullen we immers al veel hebben gespeeld. We hopen op een grote opkomst, net zoals vorig jaar.” (PADI)

De cd ‘We Kunnen Ons Redden’ ligt in de platenwinkels. Vrijdag 19 augustus: ‘Cleymans & Van Geel’ in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Tickets: https://www.popuparena.be/nl/home