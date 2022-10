Cleymans & Van Geel krijgen gouden plaat voor ‘En Route’

Op maandagavond stelden Cleymans & Van Geel hun vinylplaat ‘We Kunnen Ons Redden’ voor aan een select publiek tijdens een intieme showcase. Tijdens de voorstelling werden boezemvrienden Jelle Cleymans en Jonas Van Geel verrast door platenfirma CNR Records met een gouden plaat voor ‘En Route’. Cleymans & Van Geel staken het nummer van Tourist LeMC in een nieuw jasje tijdens hun deelname aan het populaire televisieprogramma ‘Liefde Voor Muziek’. ‘En Route’ prijkte 11 weken lang in de Ultratop en heeft intussen meer dan 2,7 miljoen streams op Spotify.

En of de gouden plaat een verrassing was. Jonas Van Geel: “Het is ongelofelijk dat we een gouden plaat hebben gekregen voor ‘En Route’. Ik ben een beetje bouche bée eigenlijk. Ik dacht dat we nooit een gouden plaat gingen krijgen. (lacht) Neen, ik vind het geweldig.” Jelle Cleymans: “Het is voor Cleymans & Van Geel de eerste keer dat we zo iets mogen ontvangen. We zijn heel dankbaar. Dankjewel aan iedereen die naar het nummer heeft geluisterd en die het in alle charts heeft gestemd. Merci!”

Cleymans & Van Geel brachten in juni hun tweede album ‘We Kunnen Ons Redden’ uit. Het album staat al 17 weken in de Ultratop Album Charts en kende een piek op nummer 2. ‘We Kunnen Ons Redden’ is nog steeds te bestellen. Vanaf deze zaterdag trekken Cleymans & Van Geel langs verschillende zalen in België met hun theatertour ‘We Kunnen Ons Redden’. (PADI)

