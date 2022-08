Claudia en Petra van Sha-Na staan jaren later met ‘Eviva España’ op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende

Claudia Decaluwé, afkomstig uit Oostende en waar ze momenteel ook terug woont, en Petra Lerutte uit de regio Hamme/Sint-Niklaas zijn in september te zien in een aflevering van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende. In de jaren negentig was dit duo met Sha-Na ontzettend populair in Vlaanderen. Nu mochten ze één van de liedjes van toen nog even brengen voor een ruim publiek. “Het kriebelt terug”, bekent Petra.

In de jaren negentig was Claudia enorm populair met Sha-Na, samen met Petra Lerutte. In 2011 volgde er zelfs een comeback. Momenteel droomt Claudia nog altijd van muziek en blijft ze in de toekomst ook nog verder zingen. Sinds november 2021 werkt ze in Fort Napoleon in Oostende.

Claudia op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’. © PADI/Luc

Wat we hieronder neerschrijven, maakten we allemaal mee. In 1986 nam Claudia deel aan de Baccarabeker in het Casino van Middelkerke. Ze was toen pas 16 jaar jong. Vanaf midden 1995 maakte ze deel uit van de meidengroep Sha-Na, nadat Marva Nielsen het duo had verlaten. Claudia vormde een duo met Petra Lerutte en later met Nathalie Lobué. In 2007 stopte Sha-Na ermee. Samen met gewezen partner Gunter Van Campenhout vormde ze dan de groep Spark. In 2009 gingen ze uit elkaar, na een relatie van 11 jaar. Momenteel is Claudia lid van Twinsband, een covergroep die vaak wordt gevraagd voor evenementen. In 2011 maakte ze nog een comeback met Sha-Na. Samen met Petra Lerutte bracht ze in dat jaar de single ‘Ladies Night’ uit. In datzelfde jaar deed ze ook mee aan de talentenjacht ‘The Voice van Vlaanderen’. Daarna werd het op muzikaal vlak stiller.

Claudia en Petra: “Dat was echt genieten.” © PADI/Luc

Claudia woonde 11 jaar – samen met Gunter – in Stekene. Daarna woonde ze een periode in Brugge. Sinds oktober 2020 woont ze terug in haar geboortestad Oostende. “Ik ben altijd al van plan geweest om terug te keren naar mijn geboortestad. Telkens ik de kust van Oostende naderde, had ik het gevoel van ik ben thuis . Letterlijk en figuurlijk, want mijn ouders en familie wonen er en ook tal van vrienden, die ik lange tijd niet heb gezien. Natuurlijk is er ook de zee. Ik keerde dus terug back to my roots …”

We deden ook een ruime reportage in 1997 mét Claudia, Petra alias Sha-Na én ook de andere bekende zangeres Petra. En natuurlijk mocht PADI dan ook niet ontbreken op de foto. © RN

We zagen de naam van Sha-Na al prijken op de lijst van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende. Zou het de nieuwe generatie Sha-Na zijn? Of de ‘oude generatie’, waar ook wij zoveel mooie én vooral onvergetelijke momenten mee beleefden. En inderdaad, Claudia en Petra waren van de partij. “Vier weken geleden werden we gecontacteerd door VTM” zegt Petra. “Het is elf jaar geleden dat we nog eens samen optraden. Ik heb er toch één week moeten over nadenken.” Wat vond het duo van hun optreden? “Super, we hebben er allebei van genoten”, bekenden de dames. “Nu kriebelt het wel terug een beetje.” Volgens het duo is er een patent op die naam, zodat het management constant die naam Sha-Na mag hergebruiken. “Wij kunnen daar niets aan doen. Het belangrijkste is echter wel dat wij als Sha-Na terug naar ‘Tien-om-te-Zien’ mochten komen”, glimlacht Claudia. Als het duo Sha-Na was het al geleden van 1998 dat ze nog eens te gast waren in ‘Tien-om-te-Zien’. Repeteerden ze voor dit optreden? “Helemaal niet, alles kennen we nog uit het hoofd, vooral toch dat liedje. Moest het bijvoorbeeld ‘Ademloos’ zijn geweest, dan moest ik mij toch wel even hebben voorbereid”, bekent Claudia. (PADI)

Sha-Na in ‘Tien-om-te-Zien’ in september op VTM