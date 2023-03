Cirque du Soleil komt met eerste grote tentshow in zes jaar naar Knokke en daarna naar Brussel

Van 27 juli tot 27 augustus 2023 komt Cirque du Soleil met een eerste grote tentshow in zes jaar naar ons land en dit in Knokke-Heist. Vanaf 7 september 2023 staan ze in Brussel Expo.

Cirque du Soleil brengt zijn indrukwekkende steampunkspektakel KURIOS voor de allereerste keer naar België. Zes jaar is het geleden dat de ‘Grand Chapiteau’ – de Grote Tent – nog eens oprees in ons land. In juli reist het internationale gezelschap met KURIOS naar Knokke, in september is Brussel aan de beurt. KURIOS is een duizelingwekkende ontsnapping aan de werkelijkheid. Het is een verbluffend spektakel, dat een feestelijk, op steampunk geïnspireerd universum onthult en waar het onverwachte achter elke hoek schuilt. Toeschouwers kunnen zich verwachten aan een mix van halsbrekende acroba;e met een verfrissend vleugje poëzie, schiPerende muziek én de nodige humor.

© Cirque du Soleil

KURIOS speelt zich af in een alternatief maar vertrouwd verleden, in het mechanische lab van een Vorser die ervan overtuigd is dat er een verborgen, onzichtbare wereld bestaat – een plaats waar de gekste ideeën en de grootste dromen wachten. Zodra de Vorser erin slaagt de deur naar deze wereld van wonderen te openen, komt de tijd volledig tot stilstand en valt een opgewekte cast van buitenaardse personages zijn curiosakast binnen, waardoor zijn geïmproviseerde creaties één voor één tot leven komen. Terwijl het zichtbare onzichtbaar wordt en de perspectiven veranderen, barst KURIOS uit in een feest van kracht en verbeelding. Sinds de wereldpremière in 2014 in Montréal werd KURIOS al meer dan 2.000 keer opgevoerd in 30 steden. Meer dan 4,5 miljoen toeschouwers bewonderden het spektakel. Aan de productie nemen 50 acrobaten, acteurs, muzikanten en zangers uit 17 landen deel. Deze cast wordt ondersteund door 122 technici en medewerkers uit 27 landen.

OVER CIRQUE DU SOLEIL Cirque du Soleil heed de circusbeleving opnieuw uitgevonden, van een lokale groep acrobaten tot een wereldwijd erkend gezelschap. De Canadese organisatie, gevestigd in Montreal, QC, is een leider geworden in de live-entertainmetindustrie door meeslepende en iconische ervaringen van wereldklasse te creëren op zes continenten. Cirque du Soleil communiceert op een authentieke, menselijke en inclusieve manier met zijn fans. Het bedrijf, dat het voorrecht heed om samen te werken met artiesten van 64 verschillende nationaliteiten om hun creativiteit tot leven te brengen op podia over de hele wereld, streed ernaar mensen, gemeenschappen en de planeet positief te beïnvloeden met behulp van wat het onderscheidt: creativiteit en kunst. Door de jaren heen werden op die manier meer dan 220 miljoen mensen geïnspireerd, in meer dan 70 landen over de hele wereld. (PADI)

De algemene ticketverkoop start op vrijdag 10 maart om 10 uur. Club Cirque-leden kunnen al exclusief tickets bemachtigen vanaf vandaag om 11.11 uur.