Cirque du Soleil keert in 2023 terug naar België met zijn allereerste acrobatische show op het ijs

Eindelijk komt CRYSTAL, het allereerste acrobatische spektakel op ijs van Cirque du Soleil, naar België om het publiek in vervoering te brengen. Deze unieke voorstelling combineert de kunst van het circus met de schaatswereld om het publiek mee te nemen op een onvergetelijke, zwaartekrachttartende reis. De Europese tournee van CRYSTAL brengt de show naar Paleis 12 in Brussel van 9 tot 12 februari 2023 en naar het Sportpaleis in Antwerpen van 17 tot 19 februari 2023.

“België is altijd een van onze favoriete landen geweest om te bezoeken. Het recente succes van CORTEO in Brussel, in 2019, en deze week in Antwerpen, bevestigt hoezeer het Belgische publiek van Cirque du Soleil houdt”, zegt Stéphane Lefebvre, President en CEO van Cirque du Soleil Entertainment Group. “Met CRYSTAL zal het publiek de sensatie kunnen ervaren van onze allereerste voorstelling op het ijs die onze kenmerkende zwaartekracht tartende acrobatiek combineert met de snelheid en elegantie van het schaatsen.”CRYSTAL nodigt u uit om uit de werkelijkheid te stappen en mee te glijden in een wereld die kleurrijk tot leven komt met verbluffende visuele projecties en een originele soundtrack waarin populaire muziek naadloos overgaat in het kenmerkende geluid van Cirque du Soleil.

Kijk hoe schaatsers en acrobaten van wereldklasse hun nieuwe bevroren speeltuin met snelheid en vloeiendheid innemen terwijl ze de wetten van de zwaartekracht uitdagen met nooit eerder vertoonde acrobatiek. Volg Crystal, het hoofdpersonage, in een opwindend verhaal van zelfontdekking als ze in een wereld van haar eigen verbeelding duikt.

CRYSTAL is de 42ste creatie van Cirque du Soleil en verkent voor het eerst de artistieke mogelijkheden van ijs. Deze unieke productie verlegt de grenzen van de voorstelling door verbluffende schaats- en acrobatische prestaties te combineren die de verbeelding tarten. De internationale cast bestaat uit kunstschaatsers, extreme en freestyle schaatsers, acrobaten, muzikanten en een komisch personage. De cast telt maar liefst elf verschillende nationaliteiten, waaronder twee Belgen.

DE VERHAALLIJN EN HET THEMA

CRYSTAL is een creatieve jonge vrouw die zich onbegrepen voelt en niet bij zichzelf past. Om aan haar realiteit te ontsnappen, waagt ze zich op een bevroren vijver en valt door het ijs in een omgekeerde wereld. In deze onderwaterwereld van haar verbeelding ziet ze een weerspiegeling van zichzelf. Haar spiegelbeeld leidt haar door deze nieuwe wereld en opent haar ogen voor haar eigen creativiteit. Terwijl Crystal haar reis voortzet, verandert ze haar eigenaardigheden in creativiteit met een pennestreek. Met deze nieuwe kracht is ze in staat haar ware ik te vinden en terug te keren naar de realiteit.

VERSMELTING VAN CIRCUSKUNSTEN EN IJSSPORTEN

DE GRENZEN VERVAGEN – Met deze nieuwe creatie verkende Cirque du Soleil de essentie van schaatsen en bracht het zijn kenmerkende stijl van acrobatiek naar onbekend terrein – een ijspiste – en vervaagden de grenzen tussen zweefsport en circuskunsten.

In CRYSTAL voeren gymnasten en schaatsers acrobatische kunsten uit op het ijs en in de lucht, waarbij verschillende disciplines naadloos in elkaar overgaan. Synchroonschaatsen, freestyle figuren en extreme skating komen aan bod naast circusdisciplines zoals trapezezwaaien, aerial straps en hand-to-hand. Kunstschaatsers leerden hoe ze op Chinese palen moesten hanteren, terwijl circusartiesten leerden hoe ze moesten schaatsen en extreme skaters kunstschaatsbewegingen leerden.

Gezien door meer dan 1,8 miljoen mensen – en dit aantal stijgt nog – in meer dan 104 steden over de hele wereld sinds de creatie in 2017, toont CRYSTAL schaatsers en acrobaten van wereldklasse het uiterste van hun talenten op een bevroren speelplaats met snelheid en vloeiendheid, waarbij ze de wetten van de zwaartekracht uitdagen en alle verwachtingen overtreffen. Bereid je voor op verbazing en ontdek een nieuw soort voorstelling als Cirque du Soleil voor de allereerste keer het ijs betreedt.

CRYSTAL is geschikt voor alle leeftijden. (PADI & Mariam)

Afspraak van 9 tot en met 12 februari 2023 in Paleis 12 in Brussel. Van 17 tot 19 februari 2023 in Sportpaleis in Antwerpen. Info: cirquedusoleil.com/crystal