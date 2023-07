Cirque du Soleil arriveerde in Knokke-Heist en gaf met het heffen van de tent het startsein voor ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’

Zaterdag 1 juli: Cirque du Soleil al in Knokke-Heist. Kan dat wel? Want het is pas vanaf 27 juli dat de officiële start wordt gegeven van ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ in Knokke-Heist. En toch klopt het, want momenteel is men al met 100 manschappen het imposante Cirque du Soleil-dorp aan het installeren aan de Natiënlaan 202 in Knokke-Heist. Na de opbouw volgt er nog vakantie voor het hele team en crew, waarna iedereen terug fris kan beginnen aan het Cirque du Soleil-avontuur in Knokke-Heist en daarna in Brussel.

Zaterdagmiddag mocht de pers present zijn om één van de belangrijkste momenten in het hele gebeuren mee te beleven, namelijk het omhoog heisen van de constructie van de showtent dat door tientallen mankrachten moet gebeuren. De grote tent van Cirque du Soleil bestaat uit 8 masten. De achterste masten van de tent zijn voor de artiesten. De 2 voorste masten vormen de tent voor de ingang. Je hebt ook nog de 4 centrale masten van de tent waar de show plaats vindt. We waren getuige dat dit een werk is waar je alert voor moet zijn en dat het enkel door een sterk team kan worden gerealiseerd. Iedereen mocht onder de tent komen staan om het hijsen te zien gebeuren. De Big Top wordt altijd fysiek omhoog getild door een team dat op elkaar moet kunnen rekenen, anders valt de opbouw in het honderd. De pers moest dan ook tussen de 4 centrale masten staan om dit te bekijken, dat noemt men het centrale vierkant. Het opzetten van de Big Top vereist de inzet van een team van ongeveer 100 mensen. Er is een zorgvuldige planning en coördinatie die nodig is om de structuur veilig en stevig op te bouwen. Hierbij komt de Tent Master te pas. Die geeft de briefing voor ze eraan beginnen en moet ook beslissen waar men eerst de pilaren recht zet. Dit moet tegen de wind gedaan worden, omdat het al lastig genoeg is om in de wind te duwen. De Tent Master geeft ook de commando wanneer men de pilaren recht moet zetten.

Met man en macht duwt men de constructie omhoog. © PADI/Mathis

Iedereen moet alert zijn. © PADI/Mathis

Indrukwekkende afmetingen: de Big Top heeft een hoogte van 18 meter en een diameter van 51 meter, ondersteund door 4 masten van elk 25 meter hoog. Het imposante formaat van de tent zorgt voor een adembenemende ervaring en zal een maand lang de skyline van Knokke-Heist bepalen. Met een capaciteit van ongeveer 2.500 toeschouwers biedt de Big Top een omgeving waarin duizenden mensen kunnen genieten van de magie van Cirque du Soleil. Na de show moet de tent natuurlijk weer worden afgebroken. Dat duurt ongeveer twee dagen. Daarna vertrekken ze naar een andere stad en land. Een leuk weetje is dat het de eerste grote Belgische tentshow van Cirque du Soleil in zes jaar is. Het is al van 2016 geleden dat er een Big Top-show ‘Amaluna’ van Cirque du Soleil doorging in Knokke en van ‘Totem’ in 2017 in Brussel. Goed om weten is dat ‘KURIOS’ nog nooit te zien was in ons land. Er is een sterke Belgische bijdrage aan ‘KURIOS’. Niet alleen was Sidi Larbi Cherkaoui choreograaf van dienst, ook Waaslander Tomas Thys voegde zich bij het gezelschap als acrobaat. Hij is een artiest in het acro-net, een soort levensgrote trampoline waarbij de artiesten mekaar in de lucht katapulteren.

© PADI/Mathis

De show zelf is een larger-than-life steampunkspektakel. In een alternatief, maar herkenbaar verleden sleept ‘KURIOS’ het publiek mee in het mechanische laboratorium van een uitvinder die ervan overtuigd is dat er een verborgen, onzichtbare wereld bestaat – een plek waar de gekste ideeën en de meest grandioze dromen hem opwachten. Zodra de uitvinder erin slaagt om de deur naar die wonderlijke wereld te openen, komt de tijd abrupt tot stilstand. Onmiddellijk daarna valt een vrolijke cast van buitenwereldse personages zijn curieus kabinet binnen die ervoor zorgt dat de uitvinders ambachtelijk geïmproviseerde creaties één voor één tot leven komen. Ook leuk om weten is dat in 2014 ‘KURIOS’ al debuteerde in Montréal. De voorstelling werd al door ruim 4,5 miljoen mensen in 30 steden bekeken, met 2.000 opvoeringen en een cast van 49 wereldacts. (PADI)

Als team doet men ook verder met de buiten- en binnenafwerking. © PADI/Mathis

En nog een opfrissing over de show ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’: te zien in Knokke-Heist van 27 juli tot 27 augustus en in Brussel vanaf 7 september. Tickets: www.cirquedusoleil.com/kurios