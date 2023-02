Christophe Rommens, voorzitter van ‘Harelbeke Schlagert’ over de nieuwe editie: “Na de editie 2023 moeten we ons eens grondig bezinnen”

Op zaterdag 8 april vindt de tiende editie plaats van ‘Harelbeke Schlagers’ in CC Het Spoor in Harelbeke. Deze jubileumeditie wordt terug een feesteditie, met heel wat bekende schlagerartiesten. Bart Kaëll is er voor de vierde keer bij, terwijl het de allereerste keer is dat ‘Harelbeke Schlagers’ zanger Christoff kon boeken. Is deze tiende editie de laatste editie op het grondgebied Harelbeke? “We krijgen geen subsidie van stad. Na de editie 2023 moeten we ons eens grondig bezinnen”, zegt voorzitter Christophe Rommens van de vzw DMS.

Donderdagavond: we hadden afspraak met Christophe Rommens, voorzitter van de vzw DMS én stichter van ‘Harelbeke Schlagert’, in de gezellige wijnbar Viveno in Harelbeke. Ook Pieterjan Corselis alias zanger Pj uit Harelbeke was van de partij. Voor het tweede jaar op rij mag Pieterjan de presentatie verzorgen.

Hoe ontstond ‘Harelbeke Schlagert’?

Christophe: “Dit event ontstond na een idee van mezelf in 2013 toen ik nog voorzitter was van het jeugdvoetbal in Harelbeke. We gingen iets organiseren in functie van een tornooi. We hadden een dure tent gehuurd met alles erop en eraan en dat was tijdens een verlengd weekend, waardoor de leveranciers alles al leverden op 30 april. Het tornooi begon op 2 mei. 1 mei was een feestdag. Toen dacht ik aan een eetfestijn of om enkele zangers te vragen. Uiteindelijk werd het een muzikale avond. We hadden een eerste affiche met De Romeo’s, Willy Sommers, Bart Kaëll, Gene Thomas en Trisha. Dat was een groot succes, want we hadden zo’n 1.500 bezoekers. We deden dat daarna nog verder, maar we verhuisden het derde jaar wel naar de voorkant van het Forestierstadion. Toen hadden we terug 1.300 bezoekers die langskwamen voor o.a. Jettie Pallettie, De Romeo’s, Dennie Christian, enz. Voor mezelf was het een beetje te druk. We zaten met eters in het restaurant van de voetbal, we zaten met Silver VIP’s in de kantine van het voetbal, we hadden mensen met gewone kaarten… Dat waren drie soorten kaarten en dat was heel druk, maar uiteindelijk viel het goed mee. Ik werd dan voorzitter van de voetbalploeg van Harelbeke. Ik besloot van een vierde editie te organiseren, maar dan in CC Het Spoor in Harelbeke. Gewoon om het wat rustiger te hebben, want met 600 personen zit die zaal proppensvol en ’t zal dan eveneens gezellig zijn. Helaas zaten we binnen de voetbal met een verschil in visie, waardoor ik enkele weken voor dit event stopte als voorzitter van de voetbal. Ik woonde die showavond in 2017 dus zelfs niet bij, maar alles verliep goed. Mijn opvolger van de voetballer zei dat ze niet meer gingen schlageren. Ik riep enkele mensen samen. We richten een vzw DMS. In 2018 begonnen we dan maar met een nieuw bestuur en een nieuwe showavond. De opbrengst ging niet meer naar het voetbal, maar wel naar Het Ventiel, een vereniging voor mensen met jongdementie. We werken daar nog altijd mee samen. ‘Harelbeke Schlagert’ heeft dus twee versies qua ontstaan.”

Is het ieder jaar moeilijker en moeilijker geworden om dat te organiseren? Er bestaan immers talrijke schlagerfestivals, ook in de regio van Harelbeke.

Christophe: “Eén van onze voorbeelden was de ‘Molecule Vedettenparade’ in de Expo van Waregem. Die formule met een receptie van twee uur namen we over. Je hebt ook een schlagerfestival in Waregem, Kortrijk, enz. Wij proberen het vooral te hebben van onze eigen kracht. De mensen moeten zich amuseren. Je kan echter overal dezelfde zangers zien, maar onze grootste kracht zijn onze sponsors. Ik leerde na zoveel jaren organiseren het volgende: de artiesten zijn goed, maar niet goedkoop. Wil je echter volk bijeen krijgen dan moet je nu eenmaal de toppers vragen. Onze affiche voor dit jaar kost terug heel veel euro’s. Moet dat van die 600 mensen komen in Het Spoor, dan moet ik de ticketprijzen hoog zetten. Dat doen we niet, want we verkopen de kaarten maar aan 30 euro. We werken wel met VIP’s en het is dankzij die sponsoring én de VIP-arrangementen dat het lukt. Twee maanden voor het event zitten we al met een volle VIP. Ik ben dus nu al een voorzitter die zonder stress naar dit event kan toeleven, want ze zullen opnieuw uit de kosten geraken. We zullen ook terug een mooi bedrag kunnen schenken aan Het Ventiel.”

‘Harelbeke Schlagert’ is toch niet verschillend in vergelijking met een ander schlagerfestival. En in CC Het Spoor in Harelbeke zitten de mensen toch op een tribune of niet?

Christophe: “In CC Het Spoor in Harelbeke heb je een zaal met een tribune, waar twee jaar geleden The Starlings kwamen optreden. Wij vieren echter feest in de grote feestzaal. We zitten met een VIP-zone, we zetten ook tafels en stoelen. Zijn we anders dan andere? Inderdaad, we zijn een kleiner event in vergelijking met Waregem en Kortrijk. Daar zitten er meerdere duizenden mensen samen. Nu is dat voor 500 à 600 mensen, vroeger was dat in een tent voor zo’n 1.500 mensen. Het is inderdaad kleiner, maar ik vind het bij ons veel gezelliger dan op die grote schlagerfestivals.”

Als organisatie moet je dus helemaal geen inspanning doen om dat vol te krijgen, want 600 mensen is nu niet zo’n groot aantal.

Christophe: “We moeten er inderdaad niet zoveel inspanningen voor doen. De VIP is al uitverkocht. We zijn zo’n zes weken voor ‘Harelbeke Schlagert’ en we beschikken over maar een 100-tal tickets meer. We komen van méér dan 1.200 mensen. Mochten we echter de locatie hebben, dan opteren we voor een groter feest maar dat blijft helaas een pijnpunt als Harelbekenaar. We willen ons inzetten om 1.000 kaarten te verkopen, maar nu moeten we weinig doen om het bordje ‘uitverkocht’ erbij te zetten. ’t Zal inderdaad vol lopen, zonder dat we er veel moeten voor doen.”

Christophe: “Geen financiële steun van stad Harelbeke, dat doet pijn. Na deze editie gaan we ons moeten bezinnen.” © PADI/Daniël

Ooit las ik op je socials dat ‘Harelbeke Schlagert’ in de toekomst misschien zal verhuizen? Juist?

Christophe: “Vorig jaar deden we het in een feesttent op de Markt in Harelbeke. Door de corona moesten we dat twee jaar uitstellen in Het Spoor, maar we bleven wel kaarten verkopen. In die twee jaar zaten we dus aan méér bezoekers dan er mensen in die zaal konden zitten. We konden dus niet naar Het Spoor terug. We moesten de keuze maken en opteerden voor onze vernieuwde Markt. Ik was preus én fier om als Harelbekenaar dat hier te kunnen en mogen doen. Mensen die er toen bij waren, kunnen het beamen dat het mooi, magisch, enz. was. Stad wil inzetten op beleving in het centrum. Wij kunnen meespringen, maar om zelf alles te moeten financieren, dat kunnen we niet. We kunnen niet zomaar honderden stoelen, tafels, enz. huren. Dat is een méérkost van 17.00 euro in vergelijking met Het Spoor. We zijn met vijf bestuursleden, die allemaal gaan werken, en die ook met de vzw geen reserve hebben staan, omdat we het telkens wegschenken aan Het Ventiel. Ik deed mijn job en zocht sponsering. Ik vroeg aan de stad een kleine bijdrage van 2.000 euro, maar kreeg een reactie van stad terug dat dit niet mogelijk was. Ik was heel teleurgesteld. We gebruiken het hele jaar door de naam ‘Harelbeke’, maar een beetje waardering zit er niet in. Je zou dus inderdaad even nadenken om volgend jaar te verhuizen. Ofwel moeten we een grote sponsor vinden en verdwijnt de naam ‘Harelbeke’ van de affiche. In deze tijden is een grote sponsor helaas niet snel te vinden. De buren uit Kuurne hebben wel een subsidiereglement, waardoor we daar wél een subsidie zouden verkrijgen. Dit blijft echter voor mij gevoelig. ’t Is tien jaar geleden dat ik het heb opgericht. Het is altijd Harelbeke, Harelbeke, Harelbeke geweest. ’t Is een zure appel waarin ik nu moet bijten. Het blijft gevoelig en na deze editie gaan we ons even moeten bezinnen om te bekijken wat we in 2024 zullen doen.”

Je zei het zelf: op zaterdag 8 april vier je het tienjarig bestaan. Staan er méér artiesten op de affiche 2023 dan op de affiche van 2013, want nu vier je een jubileum?

Christophe: “Ook op onze eerste affiche in 2013 stonden al bekende namen. Door de jaren heen hadden we wel eens een nieuwe artiest, zoals een Johan Veugelers waar we heel tevreden over waren. Dit jaar komt Danny Diëgo, waar we veel lovende woorden over horen praten. Onze kracht was altijd: gekende namen tegen betaalbare ticketprijzen.”

Komen die mensen voor de artiesten of voor de sympathieke presentator?

Christophe: “Vorig jaar presenteerde Pieterjan Corselis voor de eerste keer ‘Harelbeke Schlagert’. Er waait een nieuwe wind. Voor wie de mensen afkomen.. die vraag laat ik onbeantwoord (lacht).”

Hoe voelt dat aan om de presentatie te mogen verzorgen op zo’n groot event?

Pieterjan: “Voor mezelf voelt dat heel plezant aan. Ik ben afkomstig van Kuurne, maar ik woon zelf in Harelbeke. Het is dus leuk om de presentatie te mogen doen in mijn eigen stad. Het is dan ook leuk van bekende gezichten tussen het publiek te zien zitten. Ik leerde Christophe kennen via sociale media, omdat hij een tip had gekregen over mij. We spraken met elkaar en dus mocht ik de presentatie verzorgen. Het klikte en het klikt nog altijd.”

Vergt zo’n presentatie veel voorbereiding? Of verdien je veel om weinig te doen?

Pieterjan: “Je moét er veel voor doen hoor. Je kan zomaar niet op een podium stappen en beginnen te praten voor honderden mensen. Ik bereid mij dus grondig voor en zoek de achtergronden op van de artiesten die optreden, zodat ik iets nuttigs erover kan zeggen. Ik ken natuurlijk meerdere artiesten. Dennie Christian en Danny Diëgo zijn artiesten waarover ik nu nog niet zoveel weet.”

Wil je dat presentatiewerk verder uitbouwen of focus je je vooral op je eigen zangcarrière?

Pieterjan: “Het is maar een kleine sprong van zanger naar presentator Waarom? Als je op een podium staat, dan moet je entertainen. Heel de zaal kijkt naar je. Of het nu is om te zingen, jongleren, presenteren. Je moet dat doen op je eigen manier én iedere presentator doet dat inderdaad op z’n eigen manier. Ik wil mij daarin verdiepen, ook dankzij Ignace Crombé, die vorig jaar overleed. Ignace belde mij op en nodigde mij uit bij hem thuis met de vraag of ik de presentatie kon doen op ‘Deerlijk Statie Kermis’. Ik zei ja, want ik doe dat graag. Ik blijf Ignace daar heel dankbaar voor. Als zanger in onze huidige maatschappij is het niet meer gemakkelijk. Een combinatie presentator én zingen is dus de max.”

Wie hoor je het liefst qua artiesten die op de affiche ‘Harelbeke Schlagert 2023’ staan?

Pieterjan: “Och, dat is een moeilijke vraag. Iedereen heeft zijn eigen stijl, eigen muziek, eigen manier dat hij brengt. Ik ben wel benieuwd hoe Bart Kaëll dat zal doen. Ik zag hem persoonlijk nog nooit aan het werk, erg hé!”

Naar wie gaat uw voorkeur?

Christophe: “Het is de eerste keer dat we Christoff konden boeken. Bart Kaëll komt al voor de vierde keer. Ik denk dat we een leuke affiche hebben, met als afsluiter Swoop en dat kan qua ambiance wel tellen. Ik ben dus vooral benieuwd naar het optreden van Christoff. Hij heeft ook een sympathieke voornaam (lacht).”

Zaterdag 8 april vanaf 17 uur in CC Het Spoor in Harelbeke. Optredens van Danny Diëgo (20 uur), Yves Segers (20.40 uur), Dennie Christian (21.20 uur), Johan Veugeleers (21.50 uur), Bart Kaëll (22.30 uur), Christoff (23.10 uur) en Swoop (23.50 uur). De VIP-tickets zijn uitverkocht. Eén toegangsticket kost 30 euro (zittend). De opbrengst gaat naar Het Ventiel. Ticketverkoop: bezoek de Facebook-pagina van ‘Harelbeke Schlagert’ via htpps://harelbeke-schlagert.eventsquare.co/sgi5u8ecs9dj