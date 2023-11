‘Christoff Zingt Tura’ in Concertgebouw in Brugge

Christoff was te gast met zijn nieuw project ‘Christoff Zingt Tura’ in het Concertgebouw van Brugge.

De zaal was tot in de nok gevuld met aanwezigen. Ook onze fotograaf zat wat hoog om kwalitatieve foto’s te nemen, maar hij deed toch zijn best. De aanwezigen waren heel enthousiast. “Ik ken meerdere van die liedjes niet”, zei een jongeman tegen ons. Begrijpelijk, want Will Tura vierde al zijn gouden muzikaal jubileum en in al die jaren schreef hij honderden liedjes. Voor velen werd het wel een meezingfeest, want de andere generaties kennen wel de songs van Will Tura en dus deden velen waarvoor ze waren gekomen, namelijk meezingen. Christoff treedt nog meerdere keren op met zijn Tura-songs. Op 17 februari 2024 is hij zelf te gast in Kursaal Oostende. Wie er nu niet bij was, kan voor deze West-Vlaamse show tickets kopen. Wie dit muzikaal concept graag nog eens terug ziet, kan dan ook langskomen. (PADI & Jens)

Info: www.christoff.be