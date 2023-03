‘Christoff zingt Tura’ dit najaar in Concertgebouw Brugge, Capitole Gent, Trixxo Theater Hasselt én Play Zuid Antwerpen

Met de goedkeuring van de meester himself pakt Christoff dit najaar uit met vier unieke ‘Christoff zingt Tura’-concerten in de vier Vlaamse provinciehoofdsteden. De populaire zanger brengt in Capitole Gent (30/09), Trixxo Theater Hasselt (07/10), Concertgebouw Brugge (10/11) en Play Zuid Antwerpen (18/11) een eerbetoon aan het prachtige en rijkgevulde oeuvre van de ‘Keizer van het Vlaamse lied’. Van Tura’s bekendste hits (‘El Bandido’, ‘Ik mis je zo’, ‘Hopeloos’), tot voor velen nog verborgen pareltjes. Christoff brengt ze, ondersteund door zijn liveband, met het diepste respect voor zijn grote voorbeeld, inspiratiebron en goede vriend Will Tura.

Een paar jaar geleden brachten Christoff en Will Tura samen een succesvolle ‘Back To Back’-verzamelaar uit met hun grootste hits, gekoppeld aan enkele uitverkochte, gemeenschappelijke concerten. De wederzijdse bewondering, het respect en de waardering van beide artiesten voor elkaar is zo groot, dat Christoff in zijn nieuwe concertreeks ‘Christoff zingt Tura’ exclusief mag putten uit het gigantische repertoire van zijn grote voorbeeld en goede vriend: “Wij zijn thuis opgegroeid met de muziek van Will Tura. Doorheen de jaren heb ik hem ook beter leren kennen en waren de gemeenschappelijke verzamelaar en duoconcerten een grote eer. Het repertoire van Will is één grote muziekencyclopedie met bekende hits, liedjes die iedereen kan meezingen en een massa verborgen pareltjes. De selectie van nummers wordt nog een stevige opdracht (lacht), maar samen met mijn liveband kijk ik er ontzettend hard naar uit om in de mooiste concertzalen van Vlaanderen het repertoire van ‘De Keizer van het Vlaamse lied’ te brengen. Dat Will mij hiervoor ook zijn persoonlijke zegen heeft gegeven, was een absolute voorwaarde voor mij”, zegt Christoff enthousiast. (PADI)

Christoff © PADI/Daniël

‘Christoff zingt Tura’, hét ultieme eerbetoon van de leerling aan zijn meester, kan je beleven in Capitole Gent (30/09), Trixxo Theater Hasselt (07/10), Concertgebouw Brugge (10/11) en Play Zuid Antwerpen (18/11). Tickets en info: www.ticketkopen.eu