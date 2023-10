Christoff zingt, met de goedkeurende ogen van de grootmeester Will Tura

In een uitverkochte Capitole Gent ging zaterdagavond ‘Christoff zingt Tura’ in première. In aanwezigheid van de grootmeester zelf bracht Christoff, samen met zijn liveband, een aaneenschakeling van de talrijke hits van Will Tura.

“Ik ben ontzettend blij dat we van Will, nog voor hij bekendmaakte dat hij stopte met optreden, de goedkeuring kregen om de prachtige nummers die hij in zijn rijkgevulde carrière uitbracht, op deze manier opnieuw onder de aandacht te mogen brengen bij het grote publiek. Wie mij kent weet dat ik al jaren een Tura-fan ben. Naast onze samenwerking, die ik nog steeds koester, is het voor mij een grote eer om liedjes als ‘Vergeet Barbara’, ‘Het kan niet zijn’, ‘Ik mis je zo’ en ‘Eenzaam zonder jou’te mogen zingen met mijn muzikanten voor een enthousiast publiek”, zegt Christoff. Net als Will Tura, die net voor aanvang had plaatsgenomen in de zaal, genoot het publiek zichtbaar. Christoff opende met ‘Hoop doet leven’, een nummer waarmee Will onsterfelijk werd bij het grote publiek toen hij het geëmotioneerd zong op de uitvaart van wijlen koning Boudewijn. Tijdens het ‘Christoff zingt Tura’-concert bracht Christoff voor Will ook een aangepaste versie van ‘Winter’.

Will Tura in de zaal. © Kurt

Eén van dé hoogtepunten tijdens ‘Christoff zingt Tura’ is zonder twijfel het ‘Dankjewel Will’-lied. “Ik heb John Terra en Jo met de Banjo, de man die in het verleden heel wat songs van Will van teksten voorzag, aangesproken en gevraagd om mijn dankbaarheidsgevoel om te zetten in een lied. Vanavond zong ik het voor het eerst en dat zorgde voor heel veel warmte en emotie. Het bezorgde mij kippenvel toen iedereen meezong. Dit komt recht uit m’n hart. Ik kijk nu al uit naar dit moment voor de komende concerten”, zegt Christoff glimlachend.

Will Tura bij Christoff en zijn band. © Christoff

Onder het goedkeurende oog van Will Tura nam Christoff met ‘Alleen gaan’ na ruim twee uur afscheid van het publiek. Ver weg van de spotlights had de Oost-Vlaamse zanger in de backstage nog een korte ontmoeting met Will. “Voor ik de kans kreeg om hem te bedanken voor zijn aanwezigheid, kreeg ik van Will complimenten voor de prachtige avond. Hij vertelde me dat hij ervan genoten had en dat hij het fijn vond om al die liedjes te horen met mijn liveband en échte muzikanten (lacht). Ik heb hem bedankt . Hij gaf mij meteen ook het eerste exemplaar van mijn nieuwe album ‘Dit Ben Ik’, dat aanstaande vrijdag 6 oktober verschijnt. Op het fysieke exemplaar staat er, naast de 10 nieuwe nummers, ook een exclusieve Will Tura-medley op. Will reageerde opnieuw emotioneel en blikte nog eens terug op de avond: “Christoff, je blijft mijn vriend voor de volgende 50 jaar, want wat je hier hebt gedaan koester ik voor altijd. Ik wist dat je veel kon maar dit grenst aan het onwaarschijnlijke. ” (PADI)

‘Christoff zingt Tura’ staat o.a. nog op zaterdag 7 oktober 2023 in Trixxo Theater Hasselt, vrijdag 10 november 2023 in Concertgebouw Brugge en op zaterdag 18 november 2023 in Play Zuid. Voor snelle beslissers zijn er nog tickets. De complete speellijst vind je op www.christoff.be