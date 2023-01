Christoff verliest weddenschap en zingt mee op het ‘Berenlied’ van Joren uit ‘Blind Getrouwd’

Zijn huwelijk met Lien hield niet stand, maar door zijn deelname aan ‘Blind Getrouwd’ brengt de 37-jarige Joren Dumont eindelijk zijn populaire ‘Ik heb 3 haren op m’n borst, ik ben een beer’ uit op single. De Lennikenaar doet dat samen met zijn broer Sieger, waarmee hij al enkele jaren het dj-duo Die Dumonts vormt. Ook zijn goede vriend Jan, die op zijn ‘Blind Getrouwd’-huwelijk nog zijn getuige was doet mee. Opmerkelijk is ook de bijdrage van Christoff, één van Joren’s beste vrienden, die hiermee een verloren weddenschap inlost. De studioversie van dit pretentieloze niemendalletje klinkt fris en is dankzij het toffe refrein is het een absolute oorwurm die blijft hangen. Op sociale media werd het filmpje waarin Joren het nummer zingt tijdens zijn deelname aan ‘Blind Getrouwd’, de voorbije maanden al gretig gedeeld. “Wij hebben ons alvast geweldig geamuseerd in de studio bij het inzingen. Ons ‘Berenlied’ kan perfect meegezongen worden in de feesttenten, op het voetbal, carnaval, veldrijden, bij de après-ski of in de MOOSE Bar. De mensen die het al gehoord hebben, gingen er spontaan van glimlachen. Dat is ook ons opzet. We willen iedereen een goed gevoel en de kans geven om zich te amuseren. Datzelfde gebeurt ook wanneer ik met mijn broer Sieger achter de draaitafel sta”, zegt Joren Dumont enthousiast.

Joren Dumont kan je gerust omschrijven als één van de kleurrijkste ‘Blind Getrouwd’-deelnemers. Met een kamerbrede glimlach en massa’s positiviteit staat hij als een geboren optimist in het leven. Sinds zijn scheiding op televisie is hij ook nog eens één van de meest begeerde vrijgezellen van Vlaanderen. Joren houdt van muziek: “Samen met mijn broer Sieger vorm ik al enkele jaren het dj-duo Die Dumonts. Tijdens het muziek spelen, entertainen wij de mensen en ik moet zeggen dat we ons daarmee altijd geamuseerd hebben in de plaatselijke kroegen en fuiven in en rond Lennik. Op Carnaval Halle mochten we eens 6000 mensen bezighouden. Dat was voor ons hét hoogtepunt van amusement (lacht). Wij zijn vooral entertainers en onvoorwaardelijke liefhebbers van de Vlaamse muziek. In onze sets draaien wij alleen maar de originelen: Van ‘Atemlos’ van Helene Fisher naar ‘Allemaal’ van Wim Soutaer tot ‘Viva De Romeo’s’. Het zijn stuk voor stuk liedjes waarop mensen kunnen meezingen en zich maximaal amuseren.”

Sinds zijn deelname aan ‘Blind Getrouwd’ krijgt Joren bijna wekelijkse de vraag waar ze zijn liedje ‘Ik heb 3 haren op mijn borst, ik ben een beer!’ kunnen downloaden of streamen. Mijn kameraad Jan, die ook de getuige was op mijn tv-huwelijk, mijn broer Sieger, Christoff en ik zijn met producer Dimitri Wouters en accordeonist Matthias Lens in een professionele studio dat liedje gaan inblikken. Als één van mijn beste vrienden doet Christoff mee, omdat het ook zijn tegenprestatie is voor een weddenschap die hij verloor (lacht).”

Joren is mij al jaren aan het terroriseren met dat liedje. Het maakt niet uit waar we zijn, maar als hij de kans ziet, zingt hij voluit ‘Ik heb 3 haren op m’n borst, ik ben een beer!’ (lacht). Ik had met hem vooraf gewed, omdat hij nogal een vlotte kerel is (lacht), dat hij zijn eerste huwelijksnacht in ‘Blind Getrouwd’ met zijn nieuwe vrouw ging consumeren. Hij was overtuigd: ‘Neen, ik doe dat niet. Ik hou mijn manieren!’ Zo is het ook gelopen en bijgevolg stond ik met hem, zijn broer Sieger en z’n kameraad Jan recent in een professionele opnamestudio waar we het liedje hebben ingezongen. Of Joren een goede zanger is? Laten we zeggen dat hij veel gaven heeft meegekregen van Onze-Lieve-Heer, maar zingen?”, zegt Christoff lachend. “Gelukkig zaten we in een moderne studio, waar ze met al die knopjes tegenwoordig heel veel kunnen regelen zodat het goed klinkt”, vult Joren lachend aan.

“Wij hebben ons tijdens het inzingen geweldig geamuseerd. Voor ons is de missie geslaagd, want wij hebben rond de release van ‘Ik heb 3 haren op m’n borst, ik ben een beer!’ geen speciale verwachtingen. Dit jaar vier ik Christoff 3.0 ofwel 30 jaar Christoff. Wel, ik ben blij dat ik na dertig jaar ‘een liedje zingen met mijn beste maat’ kan afvinken van mijn bucketlist.”

“Muziek spelen met Die Dumonts is iets wat ik graag doe en wat ik met mijn broer Sieger, en eventueel met Jan erbij, voor de grotere evenementen opnieuw wil vastpakken. Sinds de geboorte van mijn petekind Mona is dat wat in de ijskast geraakt, maar nu hebben de broers er weer veel zin in. Dat we nu ook nog een single mogen uitbrengen met Christoff, is voor ons meer dan een leuke extra. We leven in een wereld waarin je vaak veel ellende ziet: armoede, oorlog, rellen. Laten we dat even achterwege laten en genieten van positieve vibes. Ik hoop dat mensen dat ook weer gaan inzien en als ze ons liedje horen vooral een brede glimlach krijgen en, net als velen op sociale media, het delen in een leuk filmpje. Waarom niet? Het leven is al serieus genoeg. Af en toe moet je u amuseren, dat mag!”, sluit Joren al lachend het gesprek af. (PADI)

‘Ik heb 3 haren op m’n borst, ik ben een beer!’ van Die Dumonts & Christoff verschijnt op het House of Entertainment-label en is digitaal beschikbaar.