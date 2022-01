Christoff komt naar Het Perron in Ieper, én Scala naar De Spil in Roeselare

Het team van PMLE kon in het najaar terug heel wat prachtige optredens geven, tot mijnheer Corona terug roet in het eten kwam gooien en men de deuren mocht sluiten, want 200 mensen samenbrengen voor één grootse show is praktisch niet haalbaar. Nu kijkt PMLE al hoopvol terug naar de toekomst.

Het concert van Mama’s Jasje op donderdag 3 februari in CC De Steiger in Menen is volledig uitverkocht. Daarom dat PMLE besloot van nog één extra concert vast te leggen, namelijk op vrijdag 8 april in CC De Spil in Roeselare. Het concert van Dana Winner in oktober 2021 in CC Het Perron in Ieper liet ook bij het team van PMLE een diepe indruk na, zodat ze besloten van eveneens een extra concert vast te leggen. Dit is voorzien op woensdag 13 april in CC De Spil in Roeselare. Op woensdag 25 april zal schlagerkoning Christoff dan weer zorgen voor een onvergetelijk concert in CC Het Perron in Ieper. En PMLE heeft nog nieuws: nieuw in hun agenda is ‘Scala & The Kolacny Brothers present 25 Years Scala’. Wat in 1996 begon met een voorzichtige, eerste repetitie in Aarschot groeide een kwarteeuw later uit tot een internationaal fenomeen. Scala is een vaste waarde op internationale podia, wereldwijd bekend omwille van haar eigenzinnige, emotionele muziek en bijzondere live shows. Verwacht je maar aan een feestelijke voorstelling met een overzicht van het allerbeste, het allermooiste van Scala van de voorbije 25 jaar. Afspraak op vrijdag 13 mei in CC De Spil in Roeselare. (PADI)

Tickets voor al deze concerten vind je terug op de website van PMLE.