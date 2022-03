Christoff komt met uitgebreide band én volledig nieuwe set naar De Spil in Roeselare

Op zaterdag 5 maart staat Christoff vanaf 20 uur op het podium van De Spil in Roeselare.

Live is Christoff met zijn vaste begeleidingsband top of the bill. In De Spil staat voor het eerst zijn uitgebreide band van acht personen mee op het podium. Christoff brengt ook een volledig nieuwe set met heel veel feestmuziek. Natuurlijk zingt hij zijn grootste hits zoals ‘Sweet Caroline’, ‘Tijd voor de polonaise’ en ‘Zeven Zonden’ en dit naadloos combineert met recente poppy hits is een gegarandeerd succes. Hij brengt in De Spil zelfs een volledig nieuwe set, met songs zoals ‘Het huis’ (duet met Michele of Lesley, de backings van André Hazes), ‘Geboren om van je te houden’, ‘Ik hou nog aan je vast’, ‘Door de wind’, ‘De vlieger’, ‘Wie kan mij vertellen’… Christoff verrast muzikaal voortdurend en bezorgt jong en oud een onvergetelijke muzikale avond, ook vast en zeker nu zaterdagavond in De Spil in Roeselare. (PADI)

Zaterdag 5 maart om 20 uur in De Spil in Roeselare. Tickets en info:www.concertevents.be.