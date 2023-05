Christoff komt in juni drie keren optreden in West-Vlaanderen

West-Vlaamse fans van zanger Christoff moeten in de maand juni geen verre verplaatsing maken, want de zanger komt in die 30 dagen maar liefst drie keren optreden in West-Vlaanderen en dit in Ieper, Roeselare en Oostende.

Op donderdag 1 juni is Christoff met een live-concert te gast in CC Het Perron in Ieper in een organisatie van PMLE. Op zaterdag 10 juni staat Christoff met dezelfde show ‘De Anniversary Tour 3.0’ op het podium van De Spil in Roeselare en dit in een organisatie van Concertevents. Op zaterdagavond 24 juni is Christoff te gast in Kursaal Oostende en deze keer voor zijn verjaardagsconcert. Ook deze organisatie is in handen van Concertevents. (PADI)

Info en tickets: www.pmle.be – www.concertevents.be