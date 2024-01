Christoff kleurt hemelvaartweekend met uniek concert in de Basiliek van Koekelberg

Samen met zijn liveband en met een aangepast repertoire, geeft Christoff tijdens het hemelvaartweekend een uniek concert in de prachtige Basiliek van Koekelberg. Na een indrukwekkende reeks uitverkochte kerstconcerten, trekt hij op zaterdag 11 mei 2024 naar Brussel, waar de zeer gelovige zanger concerteert in de adembenemende pracht en praal van de grootste kerk van België. De ticketverkoop voor dit unieke kerkconcert van Christoff in de Basiliek van Koekelberg, start op donderdag 18 januari 2024 om 9 uur via christoff.be.

In het jaar dat Paus Franciscus een bezoek brengt aan ons land, geeft Christoff een extra dimensie aan Hemelvaart met een uniek concert op zaterdag 11 mei 2024 in de Basiliek van Koekelberg. Met een selectie van toepasselijke nummers uit zijn eigen repertoire, maar ook liedjes die passen in de religieuze sfeer van de prachtige Basiliek, trekt Christoff naar onze hoofdstad. “Op deze bijzondere plek gaven we de afgelopen jaren al meerdere uitverkochte kerstconcerten. Op de plek waar Pater Damiaan destijds ‘zalig’ werd verklaard door paus Johannes Paulus II, waar er kunstwerken hangen van o.a. Constant Permeke, James Ensor en Albert Servaes, en er vorig jaar nog afscheid werd genomen van Lange Jojo, sta ik graag met mijn liveband op het podium en kunnen de mensen mee komen genieten van de magische sfeer die er heerst. De Nationale Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg is meteen ook de grootste kerk van België, waar we in de prachtige art-deco-omgeving extra kleur mogen geven aan het verlengde hemelvaartweekend,” zegt Christoff.

© PADI/Daniël

Met een aangepast repertoire geeft de populaire Oost-Vlaamse zanger meteen ook een bijzondere invulling aan het enige kerkconcert dat hij dit voorjaar nog geeft. “Hoop doet leven’, ‘Een ster’ en het ‘Onze Vader’ zijn bijvoorbeeld liedjes die tekstueel passen bij de locatie en sfeer. Net als tijdens de kerstconcerten, wil ik die avond de warmte delen met mijn publiek door het samenzijn, maar ook met een boodschap van ‘hoop’ die ons allen verbindt. Ik ben blij dat we de mensen van in en rond Brussel, maar ook ver daarbuiten, weer mogen ontvangen op wat voor mij nu al één van de mooiste concertavonden van dit voorjaar belooft te worden. Ja, hier kijk ik zelf ook enorm hard naar uit!”(PADI)

Tickets voor het unieke kerkconcert van Christoff op zaterdag 11 mei 2024 in de Basiliek van Koekelberg, kan je vanaf donderdag 18 januari 2024 om 9 uur bestellen op www.christoff.be . Let op: de plaatsen zijn beperkt. Dit concert is een organisatie van House of Entertainment.