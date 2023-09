Christoff en Lindsay zijn op zaterdag 9 september te gast bij het Nederlandse topkoppel ‘Natasja & Edwin’ in het Concertgebouw van Brugge

Op zaterdag 9 september 2023 kan je in het Concertgebouw Brugge terecht voor ‘A Tribute to Golden Memories’, waarbij het Nederlandse topkoppel ‘Natasja & Edwin’, samen met de Marcel Fisserband (van o.a. ‘Beste Zangers’, ‘Jan Smit’ e.v.a.) klassiekers brengen van o.a. Helene Fischer, BZN, Demis Roussos, The Carpenters,… Het wordt een bijzondere avond, want ook Christoff en Lindsay zijn als gastartiesten van de partij.

“Het is niet de eerste keer dat we in België op het podium staan, maar wel dat ik er samen sta met Edwin en wij ‘A Tribute to Golden Memories’ voorstellen aan het Vlaamse publiek. Daar hebben we nu al ontzettend veel zin in”, zegt Natasja glimlachend. Het is niet overdreven wanneer we schrijven dat het Nederlandse zangduo Natasja (Poels) en Edwin (Van Hoevelaak), ook partners in het dagelijkse leven, er eentje is van wereldklasse. Natasja brengt in de Lage Landen haar bijzonder succesvolle ‘Helene Fischer Tribute’. Edwin van Hoevelaak scoorde als songschrijver-producer hits met o.a. André Hazes, Dana Winner, Jeroen van der Boom, Belle Perez, Christoff, Lindsay, e.v.a. Edwin kreeg hiervoor verschillende awardsen zijn muziek werd bekroond met meerdere malen goud en platina awards. Omwille van zijn grote staat van dienst en immense bijdrage aan de Nederlandstalige muziek werd hij in 2019 geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Natasja en Edwin op het MENT-podium in Diksmuide. © PADI/Daniël

“Je kan wel zeggen dat je van Vlaanderen houdt, maar wij menen het echt serieus”, gaat Edwin verder. “De laatste maanden kregen we aanhoudend berichten van Vlaamse fans die ons vroegen wanneer wij als duo bij jullie komen optreden. Met onze nieuwe tournee ‘A Tribute to Golden Memories’ gaat dat op zaterdag 9 september 2023 gebeuren, want dan staan we met de Marcel Fisserband – dus met alle toeters en bellen – in het Concertgebouw Brugge. We doen dat samen met Frederik Thomas én het team van VBRO, die we ontzettend dankbaar zijn voor hun steun en geloof in ons verhaal. Zij niet alleen, want we worden in Vlaanderen ook sterk gesteund door MENT en een lang lijstje van regionale radiozenders. Op jullie nationale feestdag brachten we een nieuwe single uit ‘Neem De Liefde Met Je Mee’ en die ging gelijk een speer (lacht).”

Ook Lindsay kwam al even bij het duo staan. © PADI/Daniël

‘A Tribute to Golden Memories’ wordt een mooie avond, want Natasja en Edwin grasduinen in een breed, gevarieerd repertoire. “Als wij samen zingen gebeurt er iets magisch. Onze stemmen matchen op een natuurlijke manier, waardoor er een aparte chemie ontstaat op het podium. Zeker bij de bekende liedjes, dat is zowat het hoofdbestanddeel van de avond, zijn mensen telkens onder de indruk van onze versies”, zegt Natasja. “Elk liedje dat we zingen heeft trouwens een eigen signatuur. Dat klinkt chique, maar dat is ook hoe wij met de songs omgaan. Van Helene Fischer naar Demis Roussos, tot The Carpenters. Wij hebben inderdaad zo’n breed bereik”, voegt Edwin er nog aan toe.

Het leuke is dat Natasja en Edwin op het podium ook nog het gezelschap krijgen van Christoff en Lindsay, die samen met de Marcel Fisserband zorgen voor een fijne aanvulling. “Als ze bij ons in de studio zijn is het altijd feest. Beiden zijn zo’n schatten waar we ontzettend graag mee samenwerken. Toen we hen vertelden over onze plannen en het idee dat we in Brugge dit concert zouden spelen waren ze gelijk enthousiast en zagen ze het meteen zitten om hieraan mee te werken. Voor ons wordt het een blij weerzien, en we zijn uiteraard ook erg vereerd dat ze op 9 september van de partij zijn. We laten nog even in het midden wat ze gaan doen, maar laat dat nét een extra reden zijn om die avond niet te missen. Het wordt de moeite!”, zegt Edwin. (PADI)

“A Tribute to Golden Memories’ met Natasja & Edwin vindt op zaterdagavond 9 september 2023 om 20u plaats in het Concertgebouw Brugge. Tickets en info: www.ticketsbrugge.be. Het concert is een organisatie van Natasja & Edwin, in samenwerking met VBRO.