Christ’OF alias dé Michael Jackson-imitator houdt met wervelende show halt in Paleis 12 in Brussel én komt ook naar Kursaal Oostende

Michael Jackson is en blijft de grootste entertainer van de twintigste eeuw. Met het album ‘Thriller’ staat hij op één als best verkochte plaat allertijden. Het album ‘Thriller’ wordt dit jaar 40 jaar oud. Om die reden bracht Christ’OF alais Christophe Lequesne – dé Michael Jackson imitator van de lage landen – samen met zijn Legacy live-band de grootste ‘Michael Jackson Tribute Show’ in Paleis 12 in Brussel.

Voor een bijna nokvolle zaal bracht de MJ-imitator een prachtig eerbetoon aan de overleden wereldster. Opvallend was dat er ook veel kinderen present waren. Een duidelijk bewijs dat Michael Jackson nog altijd niét is vergeten. De show begon met Jam. Hij kon direct iedereen rond zijn vingers draaien en de sfeer zat er al goed in. In totaal veranderde de imitator wel vijftien keren van jasjes. Christ’OF maakte een fantastisch setlist, waarbij alle gekende liedjes de revue passeerden. Denk maar aan: Thriller, Billie Jean, Bad, Dirty Diana, Beat It, Black Or White, I Just Can’t Stop Loving You, They Don’t Care About Us, enz. Christ’OF bracht een mooi eerbetoon met ‘Gone To Soon’ aan zijn idool, onze idool. Iedereen haalde spontaan zijn smartphone boven met hun zaklamp en wiegde mee op de maat van de muziek. Het was zo aandoenlijk, ongetwijfeld kregen de aanwezigen kiekevel alom. Op het einde van de show bedankte dé imitator twee mensen die midden in het publiek zaten, namelijk zijn ouders. Dankzij hen stond hij op het podium en kan hij – zoals hij zelf zei – Michael blijven eren.

© gsm Mervyn

Algemene conclusie: De show zat perfect in elkaar. Met een geweldige Legacy live-band, mooie danser(essen), goeie backing vocals.. Alles was tot in de kleine puntjes afgewerkt. Toch citeren we één minpuntje: Er wordt promo gevoerd rond het 40-jarig bestaan van het album’ Thriller’. Zie je de affiches van de show dan staat er in koeien van letters: ‘THRILLER 40 YEARS’. Ik dacht vooral dat het album ‘Thriller’ de rode draad zou zijn gedurende de show. Natuurlijk bracht hij wel nummers uit het album, maar hij sprak nooit over het album zelf, én dat vond ik persoonlijk wat jammer. Voor de mensen die nog twijfelden om tickets te kopen voor Oostende: DOEN! Het is de moeite waard, het is een tribute show bij uitstek. (PADI – verslag Mervyn)

