‘Christmas Show’ van Jason Bradley was zo’n succes in Bellem dat er in december 2023 wellicht een nieuwe uitgave komt

Zaterdag vond in de kerk in Bellem om 18 uur een Christmas Show plaats, georganiseerd door zanger Jason Bradley uit Aalter.

Vanaf 16 uur werden de ingeschrevenen begroet voor een receptie in de zaal van het schooltje, waarna ze werden begeleid naar de kerk. Stipt om 18 uur kon men beginnen met de eerste kerstshow. Het spektakel werd geopend door het showballet, gevolg door optredens van de artiesten Jason Bradley, Greg uit Tielt en Suzy Marrel uit Oostrozebeke. Boven het podium was er een balkon. Daar verscheen plots de saxofonist, die ‘Il Silencio’ bracht. Het was muisstil in de kerk. Het was hoofzakelijk een vrolijke show, met af en toe een lied dat de mensen hun gevoelige snaar raakte. Tijdens de show werd er ook gedacht aan de mensen in Oekraïne, waar men geen kerst kan vieren en waar iedereen die dagen in de koude moet doorbrengen. Jason bracht een song met een gevoelige tekst, waarin hij duidelijk maakte dat we het hier in eigen land toch nog zo slecht niet hebben. En dat we beter stilstaan bij al het positieve in plaats van het negatieve. We hebben immers verwarming, vriendschap en ‘elkaar’. Van die momenten moeten we allemaal genieten. Aansluitend bracht Greg het nummer ‘Alles Wat Ademt’. De artiesten zongen ook verrassende duetten. De show werd natuurlijk niet enkel muzikaal afgesloten, maar ook met een staande ovatie. Dat was een kippenvelmoment voor de artiesten. Er werd nu al gevraagd of er in december 2023 een vervolg komt. Wedden dat er ook dan een Christmas Show wordt gehouden? (PADI)