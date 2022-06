Christine Neyens uit Brugge organiseert concert ‘Licht Aan De Overkant’ van David Vandyck in Stadsschouwburg in Brugge

Dinsdagnamiddag 7 juni: er passeerden wat donkere wolken boven Brugge, maar vanaf hét moment dat Christine Neyens uit Brugge arriveerde begon het zonnetje te schijnen. Christine glimlachte en ze straalde nog meer toen even later zanger David Vandyck uit Zedelgem ook toekwam. Als fan besloot ze een optreden te organiseren voor haar idool en het is bijna zover: op zondag 26 juni staat David om 15 uur in de prachtige Stadsschouwburg in Brugge.

Vooraleer we een babbel sloegen, namen we enkele foto’s aan de buitenzijde van het gebouw, waarna we de mogelijkheid kregen om ook even binnenin een kiekje te nemen. David en Christine stonden samen op het podium en keken om zich heen. “Wat een prachtige locatie”, zegt David tegen Christine. Beiden keken naar boven, naar beneden en besloten zich ook even in de zeteltjes te installeren, wantja… dat is toch een uniek moment. Een fan die iets organiseert voor haar idool. Christine Neyens woont al vijftien jaar in Brugge. Al heel wat jaren is Christine superfan van David Vandyck uit Zedelgem. Voor corona trok Christine vaak naar zijn optredens. Omdat ze al zoveel mooie momenten beleefde, besloot ze zélf een optreden te organiseren voor David.

David Vandyck en Christine Neyens installeerden zich al eens in de zeteltjes van de Stadschouwburg in Brugge. © PADI/Daniël

Christine is maar liefst al veertien jaar fan van David Vandyck. “Ik weet nog heel goed wanneer ik hem de eerste keer zag optreden: in 2007 tijdens Zomeraperitief in Blankenberge”, glimlacht Christine. “Hoeveel keren ik David al aan ’t werk zag, kan ik niet op één hand en zels ook niet op twee handen tellen. Ik was ook vaak present toen hij namiddagshows deed, zowel in de Aviflora in Ingelmunster, Etropal in Lauwe en La Palma in Gits. Ik reed voor de tv-opnames ‘Toppers van Oranje’ zelfs drie keren naar Nederland. In 2015 werd ik verkozen tot ‘Fan van het jaar’. Als cadeau kreeg ik één dagje Brugge in het bijzijn van m’n idool. Ik ben ook nog fan van Luc Steeno, Herbert Verhaeghe, Phil Kevin, Helmut Lotti, De Romeo’s, Sasha & Davy. Is er geen corona, dan ben ik ieder weekend wel ergens op de baan om één of ander optreden mee te pikken, tot zelfs ver buiten West-Vlaanderen. Waarom ik nu zélf iets organiseer? Omdat ik dat graag eens wil doen en ook omdat ik daarmee David wil steunen, want ook hij had het door corona niet gemakkelijk en kon maandenlang niet optreden. Daarom dat ik besloot van ook mijn idool eens in de kijker te plaatsen en dit op een toch wel heel mooie locatie.”

Christine en David poseren voor de Stadschouwbrug in Brugge. © PADI/Daniël

David Vandyck veroverde een gouden plaat voor zijn debuut album ‘Dichtbij’, werd genomineerd voor de “Radio2 Zomerhit” met ‘Ik Leef Voor Jou’ en won twee awards (beste zanger en beste videoclip) tijdens het Gala Van De Loftrompetten’. Nu is David, na een radiostilte helemaal terug met zijn nieuw album ‘Licht Aan De Overkant’. Het is al vier jaar geleden dat hij nog eens een cd uitbracht. Hij werkte samen met heel wat grote namen, die we al vorige maand uitvoerig in de kijker zetten in de PADI SHOW én ook in het Brugs Handelsblad. David is dankbaar dat een fan zoiets organiseert. (PADI)

Zondag 26 juni om 15 uur, Stadsschouwburg in de Vlamingstraat in Brugge. Tickets: 35 en 25 euro, www.ccbrugge.be – 050 44 30 60 –www.davidvandyck.be