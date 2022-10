Christina Loreena stelt haar nieuwe single ‘Ga Naar Die Ander’ voor tijdens grootse show in zaal Blommenhof in Staden

Op zondag 23 oktober ben je welkom op de singlevoorstelling ‘Ga Naar Die Ander’ én shownamiddag van Christina Loreena in zaal Blommenhof in Staden. Kom je dineren, dan ben je welkom vanaf 11 uur. Kom je enkel naar de show, dan gaat de deur even voor 14 uur voor je open.

De Nederlandse zangeres Christina Loreena is goed thuis in ons land én vooral in Staden. Dat komt door haar goede band met Hans Hanssens, maar ook omdat ze er als zangeres telkens hartelijk wordt ontvangen in zaal Blommenhof. Het is immers nog maar van zaterdag 10 september jl. geleden dat ze daar optrad ter gelegenheid van haar verjaardag. Toen stond ook haar Nederlandse vriendin Corry Konings op het podium. Op zondag 23 oktober kan je vanaf 14 uur daar optredens bijwonen van Sammy Bergmans, Johnny Gold, Salim Seghers, Manfred Jongenelis, Mieke & Francis Faber, Chancy, Hans Hanssens, Wendy Sue, Conny Brooks, Yvan Verelli, Paul Bruna, Thyadro en natuurlijk Christina Loreena. De presentatie is in handen van Sammy Bergmans.

Wil je al eerder aanwezig zijn dan is dat mogelijk. Om 11 uur gaan de deuren open voor het diner: beenham, groentjes, frietjes en warme sausjes voor 30 euro, inclusief show. Kinderen betalen 15 euro. Kom je enkel voor de show, dan betaal je 20 euro. Inschrijven en betalen op het rekeningnummer BE07 0017 2462 7866, met vermelding van aantal personen. Pas na betaling ben je officieel ingeschreven. (PADI)

Tickets en info: 0496 74 44 32