Tijdens de show van The Sensations in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem was er niet alleen vuurwerk te zien.

Ook de familie van Christa Victor uit Beitem (Rumbeke) zorgde voor een verrassing. Ze hadden met The Sensations afgesproken om Christa in de bloemetjes te zetten voor haar 70ste verjaardag. Op onze foto bemerk je een meer dan gelukkige jarige. (PADI – foto’s Daniël)

The Sensations trokken naar de jarige met vuurwerk. © PADI/Daniël

Christa was meer dan gelukkig. © PADI/Daniël