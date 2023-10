Chrissy De Reuse uit Oostende en haar familie hebben speciale herinneringen én een speciale band met wijlen Joe Harris

Op zondagnamiddag 29 oktober brengt Blue Sky Concerts een hommage aan Joe Harris (bekend van o.a. ‘Drink Rode Wijn’…) in Het Witte Paard in Blankenberge. Er staan heel wat artiesten op de affiche. In de zaal zal ook Chrissy De Reuse uit Oostende plaatsnemen, want net zoals haar familie heeft ze een speciale band met Joe Harris, die op 1 juni 2003 of nu al 20 jaar geleden in Brugge is overleden.

“Mijn liefde voor de zanger Joe Harris begon door mijn papa”, zegt Chrissy De Reuse uit Oostende. “Mijn papa Michaël (nu 53) volgde Joe Harris overal. In ’t begin was hij zelfs nog een tiener. Eerst was hij fan, pas daarna een vriend. Er ontstond een echte vriendschap. Joe kwam op onze familiefeesten zingen en ze gingen samen op reis. Het leven van mijn papa stond in het teken van Joe Harris en zijn muziek. Ook mijn papa zette zijn eerste stappen in de showbizz en nam een mini-lp op. Hij was als 19-jarige zelfs ooit finalist in ‘De Nu Of Nooit Show’, het jaar waarin ook Luc Caals meedeed. Het leven van mijn papa stond echt in het teken van Joe Harris en zijn muziek. Nog een bewijs hiervan is mijn voornaam en de voornaam van mijn zussen en broer. Ik kreeg dezelfde voornaam van zijn tweede vrouw. Mijn broer en zussen werden genoemd naar zijn liedjes. Mijn mama had niet veel inspraak als het op de babynamen aankwam”, lacht Chrissy. “In al onze namen zit er inderdaad een link naar Joe Harris. Mijn zus Moraya werd genoemd naar het liedje Moraya. Zus Maruschka werd genoemd naar het liedje Maruschka. Mijn broer Rinus werd genoemd naar zijn liedje ‘Ouwe Rinus Van De Veen’. En mijn voornaam verwijst naar zijn tweede vrouw Chrissy. Onze muzikale liefde voor Joe Harris werd ons dus met de paplepel meegegeven. Mijn zussen en ik zingen ieder liedje nog altijd foutloos mee. Zijn liedjes inspireren me nog iedere dag. Ik zal dan nog maar zwijgen over de uren dat ik voor de spiegel aan het meezingen was. Trouwens, als twaalfjarige heb ik er zelfs ooit een Playbackshow mee gewonnen.

Op de affiche prijken heel wat namen. © PADI/Daniël

Op 25 december eerstkomend zou Joe Harris 80 jaar zijn geworden. Hij is nu helaas al 20 jaar overleden. De zanger van ‘Drink Rode Wijn’, ‘Eerst Zien En Dan Geloven’, ‘Maria-Magdalena’, ‘Santa Maria’, ‘Palma de Mallorca’… krijgt in Het Witte Paard in Blankenberge een passende Hommage. “Helaas kan mijn papa niet aanwezig zijn wegens zijn werk bij de technische dienst van het Henri Serruys Ziekenhuis in Oostende. We vinden dat heel spijtig voor hem en voor de entourage van Joe Harris. Mijn zussen, broer en ikzelf zullen wél vooraan in de zaal zitten, want de muziek van Joe Harris blijft voor mij nog altijd een enorme mijlpaal in mijn klein leven. Deze Hommage ‘Joe Harris 80-20’ wordt persoonlijk één van de mooiste dagen in mijn leven. (PADI)

‘Hommage Joe Harris’ met o.a. Luc Caals, Frank Valentino, Micha Marah… Prijs: 95 euro (VIP, met maaltijd), 39 en 29 euro. Info en tickets: www.witte-paard.be, 070 250 200.