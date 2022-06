Chris Reilhof zingt in nieuwe opgewekte single ‘Zweef Met Mij’

Zanger Chris Reilhof stelde in zijn zaak De Wante in Ingelmunster zijn nieuwe schlagersingle ‘Zweef Met Mij’ voor in aanwezigheid van meerdere collega-artiesten.

In september 2021 bracht Chris ‘Door Jou’ uit, een nummer van de Nederlander zanger Henk Damen waarmee hij samenwerkt. “Ik voel mij goed bij Henk Damen en bij de liedjes die hij mij voorstelt. Deze nieuwe song is een Duits nummer. Momenteel scoort Henk met zijn liedjes in Duitsland. Op die manier ontdekt hij ook liedjes die bijvoorbeeld bij mijn persoon passen”, zegt Chris, die hoopt dat hij met ‘Zweef Met Mij’ een stevige hit te pakken heeft. “Zweef met mij over de wolken van de liefde’ is natuurlijk een liefdesliedje”, verklapt Chris. “Wanneer deze single voor mij is geslaagd? Wanneer die song even succesvol is zoals ‘Door Jou’. Dit nummer was zelfs hot in Nederland en werd vaak gedraaid bij TV Oranje. Ik wil dit succes evenaren.”

Chris Reilhof toont zijn nieuwe singles. © PADI

Chris heeft drukke maanden voor de boeg. In zijn zaak De Wante in de Gentstraat 228 in Ingelmunster organiseert hij ook muzikale evenementen. Op zondag 26 juni ben je er vanaf 13 uur welkom voor zijn verjaardagshow met voorstelling van de nieuwe single. Er zijn ook optredens van Leah Bien, Angelo Martinez en Salim Seghers. Eén kaart in voorverkoop kost 12 euro, aan de deur 15 euro. Reserveren op 0498 10 71 34. Op zondag 24 juli is er in openlucht – toch bij droog weer – De Wante Zomert, met talrijke optredens. Op zaterdag 26 augustus organiseert Chris het Mid-Summerfestival op de grote parking van De Wante, met eveneens talrijke artiesten. Op 8 november houdt hij er zijn fanbal. (PADI)

De single ‘Zweef Met Mij’ is te downloaden via alle grote streamingplatforms.