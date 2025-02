Chris Reilhof stelt nieuwe single ‘Vannacht Laat Ik Jou Alle Sterren Zien’ voor in zaal Valentino in Izegem

In zaal Valentino in Izegem stelde Chris Reilhof zijn nieuwe single ‘Vannacht Laat Ik Jou Alle Sterren Zien’ voor in aanwezigheid van enkele collega-artiesten.

Zijn nieuwe single is een vrolijk uptempo-nummer en meteen een cover van de Nederlandse zanger Gerard Joling. De single is een product van producer Diego de Mol van De Pitaboys. Deze nieuwe single is de opvolger van zijn vorig liedje ‘Samen’.

Chris had nog nieuws, want zijn wekelijkse dansnamiddagen op donderdag vinden nu plaats in feestzaal Ter Maerel, Abelestraat in Izegem. De toegang is gratis. Start om 14 uur en einde rond 18 uur. De maandelijkse showavonden of namiddagen gaan voorlopig nog door in zaal Valentino in Izegem. De volgende showavond is voorzien op vrijdag 21 februari in zaal Valentino. (PADI)

De nieuwe single is te downloaden op de grote muziekplatforms.