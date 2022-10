Chris Reilhof houdt shownamiddag én organiseert nieuwe uitgave van zangwedstrijd ‘Trofee De Wante’

Zanger Chris Reilhof organiseert in zijn zaak De Wante in Ingelmunster komende zondag een shownamiddag en in de daaropvolgende weken de ‘Trofee De Wante’.

Op zondag 9 oktober ben je vanaf 13.30 uur welkom in De Wante in de Gentstraat 238 voor optredens van Kurt Crabbé, Chris Reilhof, Leah Bien, Selina en Jurgen Dylano. Eén ticket in voorverkoop kost 12 euro, aan de deur 15 euro. Info: 0498 10 71 34. Op zondag 16 oktober is er de eerste schifting en op zondag 23 oktober de tweede schifting van de zangwedstrijd ‘Trofee De Wante’. Deuren open vanaf 13 uur, aanvang om 14.30 uur. Kandidaten kunnen zich nog altijd telefonisch inschrijven op het nummer 0498 10 71 34. Toegang: 5 euro. (PADI)