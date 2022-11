Chris Reilhof houdt fanbal op zaterdagavond 12 november met zes artiesten in feestzaal De Wante in Ingelmunster

Op zaterdag 12 november gaan de deuren van feestzaal De Wante in de Gentstraat 238 om 18 uur open voor het fanbal van uitbater én tevens zanger Chris Reilhof, die 34 jaar op de bühne staat en dat viert met optredens van zes artiesten.

Chris staat al 34 jaar op het podium. “Ik ben tevreden over de voorbije jaren. Ik bleef zingen, stopte nog geen enkele keer, terwijl andere artiesten wel eens een break hielden. Toen ik begon, had ik het geluk dat ‘Tien-om-te-Zien’ van start ging. Sommige artiesten waren ieder week in dat programma te zien. Ik niet en dat vond ik wel spijtig. Let op, ik kwam wel eens met één liedje in ‘Tien-om-te-Zien’, maar dat was het dan. Of ik ooit twijfelde aan mezelf of ik wel kan zingen? Helemaal niet, ik twijfelde nooit. Weet je, ik zing àltijd live en moest ik niet meer live kunnen zingen, dan bestond ik als zanger al lang niet meer. Ik twijfelde wel aan de andere factoren die soms meespelen, zoals een tikkeltje geluk, de juiste mensen vinden die je bijstaan. Ik ben helemaal geen moeilijk mens om mee samen te werken, maarja.. het plaatje moet volledig kloppen hé. Misschien was ik in ’t begin een beetje te schuchter toen ik daar tussen die grote artiesten stond.”

Chris begroet in zijn zaak meerdere artiesten. © PADI

“Ik geef toe: nationaal kwam ik wel eens in het programma van Radio 2, maar een échte nationale doorbraak lukte niet. Momenteel is het nog moeilijker geworden om hogerop te geraken en vooral om nationaal te scoren. Ik ben nu 53 jaar en toch blijf ik dromen en hopen. Misschien valt de volgende single toch nog in de smaak van het grote publiek, maar eerlijk: ik heb niet zo’n grote verwachtingen meer. Ik organiseer shows in mijn eigen zaak, zal nog singles uitbrengen en voor de rest zien we wel. Wat nieuw materiaal betreft, zal dat begin volgend jaar zijn want in 2023 sta ik 35 jaar op het podium. Ik zal in dat jaar zeker een single uitbrengen en wellicht volgt er nog een groots optreden in openlucht aan De Wante, maar dat is nog toekomstmuziek.”

Op zaterdag 12 november gaan om 18 uur de deuren open van feestzaal De Wante voor het fanbal van Chris Reilhof. Om 19.30 uur begint de showavond met optredens van Bandit, Leah Bien, Frank Valentino, Salim Seghers, Conny Brooks en natuurlijk Chris Reilhof. De presentatie is in handen van Gerrit Grobben. (PADI)

Eén ticket kost 15 euro in voorverkoop, 20 euro aan de deur. Tickets en info: 0498 10 71 34 (Chris Reilhof)