Chelsy alias Anja Baert uit Meulebeke stond op het podium bij Johnny Logan in Kursaal Oostende

Vorige vrijdagavond trad Johnny Logan op in een organisatie van PMLE in Kursaal Oostende. Eén van de backing vocals was zangeres Chelsy alias Anja Baert uit Meulebeke, die ook al in de voorbije jaren mocht meezingen met ‘Mister Eurovision’ Johnny Logan.

Chelsy staat al vele jaren op een podium. Ze heeft al een muzikaal palmares, waarop ze terecht trots mag zijn. De Meulebeekse zangeres kent Johnny Logan al langer dan vorige week vrijdagavond. “In de voorbije jaren zong ik al drie keren bij Johnny Logan. De eerste keer dateert van eind 2019 op een privéfeest. De tweede keer was tijdens een kerstconcert. Door corona konden er dan enkele voorziene optredens niet doorgaan. Op 2 juli 2022 stonden we terug samen op het podium in Affligem. Kort daarna kwam de vraag of we met de New Bis Band & backings het zagen zitten om Johnny te begeleiden in België en Nederland. Het optreden in Kursaal Oostende was daar één van”, vertelt Chelsy, die vol lof sprak over deze internationale artiest en over haar collega backing vocal Daniëlle De Cnodder. “Hij is een zeer aangenaam en respectvol mens naar ons toe. Hij weet waarmee hij bezig is en hij staat erop dat alles perfect is, inclusief de klank. Dat is natuurlijk zijn volste recht als artiest. Johnny is ook een open persoon. We kunnen daar probleemloos een ‘klapke’ mee doen. Hij komt zelfs altijd in de greenroom nog even babbelen voor hij zich even terug trekt in zijn loge. Hij komt ook iedere keer een goeiedag of goeieavond zeggen. Weet je, in Kursaal Oostende was het Johnny die ons samenriep voor een groepsfoto. In het Kursaal vroeg hij kaas om te eten. Ze brachten een volledige kaasplank. Hij liet die in onze kleedruimte zetten, zodat ook wij ervan konden genieten. Maar er zijn wel veel artiesten die dankbaar zijn en die ik regelmatig terug zie, zoals Gunther Neefs, De Romeo’s die ik dan weer persoonlijk goed ken door de VTM Soapband, enz.”

Johnny op de voorgrond, de backings Daniëlle en Chelsy op de achtergrond. © PADI/Daniël

Is Chelsy vooraf meer gestresseerd wanneer ze met Johnny op een podium staat, dan wanneer ze een andere artiest of artieste moet begeleiden? “Goh … je wilt natuurlijk altijd dat alles perfect verloopt, dus ook bij een andere artiest doe ik m’n uiterste best. De eerste twee nummers is het wel altijd even stressen. Maar als je dan goed bezig bent, dan denk je daar niet meer aan en ben je volop geconcentreerd in je job. Ik geniet dan van die mooie momenten op het podium.”

Johnny Logan, met Daniëlle en Chelsy. © PADI/Daniël

Tot slot: welke liedjes hoort Chelsy graag van Johnny Logan? “Oeps… dat zijn er wel veel hoor. Zeker zijn nummers van het Eurovisiesongfestival waarmee hij won: ‘What’s another year’, ‘Hold me now’, ‘Why me’…Ik ben ook fanaat van ‘Heaven’s closed’ en zijn eigen versie van ‘You raise me up’, ‘Halleluja’… Johnny brengt telkens een uiteenlopende playlist en er zit daar geen enkel nummer in dat mij muzikaal niet aanspreekt.” (PADI)

© PADI/Daniël

Op zaterdag 26 november staat Chelsy terug op het podium bij Johnny Logan in…Amsterdam. Fans van Johnny kunnen ook terecht in zaal Owla, Bilkske 3 in Brugge, want op vrijdagavond 9 december brengen Johnny Logan én Helmut Lotti daar een kerstconcert. Eén ticket kost 69 euro, één ticket met driegangenmenu 89 euro. De deuren openen om 18 uur, het concert start om 21 uur. Tickets viawww.owlabrugge.be