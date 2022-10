Charlotte Boudry speelt Louise in ‘Red Star Line’: “Vier maanden geleden zat ik nog op de schoolbanken en nu speel ik mee in zo’n grootse productie”

Charlotte Verduyn – afkomstig uit Brugge – speelt de rol van Louise in ‘Red Star Line’. De andere rol van Louise wordt gespeeld door Charlotte Boudry. Klinkt die familienaam niet ook een beetje West-Vlaams? Bingo! De grootouders van Charlotte Boudry zijn immers afkomstig uit Ieper.

“Je hebt goed gegokt”, lacht Charlotte Boudry toen we spraken over een eventuele West-Vlaamse roots. “De ouders van mijn papa woonden inderdaad in Ieper, maar die zijn helaas al overleden. Ik ben zelf Antwerpse, maar ik heb heel veel broers en zussen van mijn grootouders – dus groot nonkels en groot tantes van mij -, én ook achterneven en achternichten die allemaal nog in West-Vlaanderen en vooral in Ieper wonen. Ik kom er niet zoveel meer. Mijn mama en papa kwamen er vroeger vaak. Die reden dan vanuit Antwerpen naar Ieper. Ik kom er nog eens voor een herdenking op 11 november. Daarnaast heb ik ook een band met de kust. We trokken vaak naar de badstad De Haan en dat blijft nog altijd mijn geliefkoosde bestemming wanneer ik naar de zee ga.”

Charlotte Verduyn (links) uit Brugge, en Charlotte Boudry, met eveneens West-Vlaamse roots. © PADI/Daniël

“Vier maanden geleden zat ik nog op de schoolbanken in Rotterdam waar ik muziektheater studeerde. In die periode speelde ik mee in de Ketnet Musical De Finale, waar ik de rol van Gina vertolkte en samenspeelde met Jérémie Vrielynck, eveneens een West-Vlaming. Ik speelde in die periode ook mee in een musical in Nederland. Dat combineerde ik allemaal met mijn studies. Ik deed al veel professionele ervaring op als kind en als stagiaire, maar dit is mijn eerste productie als afgestudeerde actrice. En dan nog van dit kaliber! Dat is een droom die uitkomt. Dat is ongelofelijk. Het is een thematiek die heel veel mensen aanspreekt, die nog steeds actueel is. Binnen Studio 100 is dat een droom om daar deel te mogen van uitmaken. Het doet mij enorm veel deugd dat ik als net-afgestudeerde al in zo’n grote productie mag meespelen.” (PADI)