Charline Catrysse (afkomstig uit Nieuwpoort) klaar voor eerste samenwerking met Sven De Ridder Company: “Een nieuw huis is altijd spannend”

Er is een nieuw lid bij de Sven De Ridder Company en ze komt uit Nieuwpoort! Maak kennis met Charline Catrysse, die vanaf donderdag in het Antwerpse Theater Elckerlyc de rol van Benedicte zal vertolken tijdens het nieuwste stuk ‘Wakers van de wijk’. “Een bazige vrouw en CEO van een multinational die gehuwd is met Wout, een rol voor Kobe Van Herwegen”, verduidelijkt ze in een gesprek aan onze redactie.

Het is een zonnige vrijdagochtend wanneer we Charline in hartje Antwerpen te spreken krijgen. Ze heeft er net een aardige tocht opzitten, maar moet daarvoor vandaag de dag blijkbaar niet meer helemaal vanuit onze provincie komen. “Tegenwoordig woon ik in het Oost-Vlaamse Zandbergen. Dat leek ons de gulden middenweg te zijn tussen Antwerpen en Nieuwpoort. Al blijft West-Vlaanderen voor altijd mijn thuis en dat merk ik eens te meer als ik er met productiehuizen nog eens moet optreden tijdens reisstukken. Onlangs met Het Prethuis van Jeroen Maes of als ik binnenkort met de Sven De Ridder Company traditioneel nog eens naar het alom geprezen CC De Leest in Izegem mag afzakken”, vertelt ze. “Er is in de media al heel wat inkt gevloeid over theatermakers die vol lof zijn over dat theaterhuis en ik begrijp dat het misschien moeilijk uit te leggen is aan mensen die niet van daar zijn, maar je wordt er echt ondergedompeld in een warm dekentje. De medewerkers heten je er zo enorm welkom, je krijgt er bijzonder lekker eten en ook het publiek komt er om te lachen en zich te vermaken. Geloof me als ik met gepaste trots zeg dat dat een ontzettend warme zaal is.”

© Tom

Maar vooraleer Charline met de Sven De Ridder Company dit najaar in Izegem zal staan, moeten er uiteraard ook nog eerst voorstellingen worden gespeeld in Antwerpen. Te beginnen nu donderdag. Al was het voor Charline meteen duidelijk wat haar te wachten stond. “Een nieuw huis is altijd spannend, maar met goede vrienden als Jasmine Jaspers en Kobe Van Herwegen rond mij, voelde het toch meteen vertrouwd aan. Er was ook een goede klik met de rest van het team en er werden al snel enkele steken onder water uitgedeeld. Dat merkt je dat het goed zit en voel je je meteen welkom. Al staat de Sven De Ridder Company ook wel bekend om zijn zogeheten kwaliteitslabel en dat merkte ik meteen aan de manier waarop ze met mensen omgaan. Het is een heel professioneel huis waar goed gecommuniceerd wordt en er meteen een groot vertrouwen is in het eindproduct en in de groep die dat moet bewerkstelligen. Dat vertrouwen is fijn en zorgt ervoor dat je absoluut mee wilt in dat product. Je voelt ook meteen dat dat kwaliteitslabel ervoor zorgt dat er bepaalde standaarden worden gehanteerd en het er van de eerste zin boenk op moet zijn. Al staan ze ook wel open voor eigen inbreng om het toch zo vlot en natuurlijk mogelijk te kunnen brengen. Kijk naar mijn eigen rol, die van Benedicte. Dat strenge staat mijlenver van mezelf af, maar ik mag er toch binnen de mate van het mogelijke mee experimenteren om er bepaalde facetten van mezelf in te steken.”

De cast van het nieuwe stuk. © Tom

In ‘Wakers van de wijk’ volgen we het doen en laten van de bewoners in de Struisvogelstraat, een straat te midden van de zogeheten Vogelwijk. Benedicte (Charline Catrysse) is zaakvoerder van een multinational en dat zal haar man Wout (Kobe Van Herwegen) geweten hebben. Die ligt immers serieus onder de duim. Een heel verschil met Lucy (Joyce Beullens). Zij lijkt de braafste van de buurt te zijn. Al hebben stille waters soms ook diepe gronden. Iets wat je van Bernard (Sven De Ridder) niet kunt zeggen, dat stille dan toch. Hij is een lawaaierige blaaskaak die het altijd beter weet en uit is op een hogere positie in het buurtcomité. Die staat immers nog steeds onder de deskundige leiding van Jacques, de onbetwistbare leider van de wijk en actief als politieman. Al gaat hij stilaan met pensioen en dus vindt Bernard dat het stilaan tijd is voor Jacques om op te hoepelen en zijn verantwoordelijkheden af te staan. Zeker nu er een BIN (buurtinformatienetwerk) zal worden opgericht. En dat… zal Renee (Jasmine Jaspers) geweten hebben. Als hippie uitziende is zij nieuw in de wijk en ze krijgt meteen de schuld van alle vreemde zaken die er plotseling gebeuren. Als dat maar goed afloopt…

© Tom

Wie Charline aan het werk wil zien bij de Sven De Ridder Company, kan nog een hele maand terecht in Theater Elckerlyc in Antwerpen en in het najaar in onder meer CC De Leest in Izegem. Of er nog nieuwe voorstellingen bij het gezelschap op het programma staan? “Voorlopig niet, maar zeg nooit nooit,” weet ze. “Al kan ik wel zeggen dat mijn agenda momenteel bomvol staat en ik binnenkort ook weer op de planken in Puurs zal staan met de herneming van de musical ’14-18’.” (PADI & Tom)

Meer informatie over De Sven De Ridder Company en de voorstelling van maandag 10 november in Izegem, vind u op http://www.svenderiddercompany.be/.