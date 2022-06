Charles zingt over veranderingen in haar leven in elf sterke songs

België kent veel getalenteerde artiesten waaronder ook Charles, de artiestennaam van zangeres Charlotte Foret. Nadat ze ‘The Voice Belgique’ won en vorig jaar een EP uitbracht, maakte ze zich nu klaar voor de release van haar eerste album ‘Until we meet again’. Een album over veranderingen in het leven, verwerkt in 11 sterke nummers. Wij hadden een gesprek met de 21-jarige zangeres.

Mijn eerste vraag is bijna altijd hetzelfde. Hoe gaat het met jou? Ben je nerveus voor de release?

Charles: “Ik voel me goed. Ja, ik ben behoorlijk nerveus, maar ook ‘excited’. Omdat ik niet weet hoe de mensen gaan reageren. Dat maakt me een beetje angstig. Ik ben trots op het album en ik ben blij om mijn eerste album ooit in mijn leven uit te brengen. Ik had nooit verwacht dat te doen. “

Hoe omschrijf je uw debuutalbum ‘Until We Meet Again’?

Charles: “Dat is moeilijk. Ik denk dat het een mix is tussen duisternis en licht. Elk liedje is geschreven vanuit een moeilijk onderwerp en een moeilijk perspectief. En ik heb alles meegemaakt, maar het heeft me doen groeien als persoon. Sommige liedjes klinken niet vrolijk, maar aan het eind ben ik nu gelukkig… Het is ook een mix tussen mijn boze kant met alle rocknummers en de melancholie die ik heb, met de langzamere nummers. Beide kanten van mijn persoonlijkheid, zitten in deze plaat.”

Je bracht al een EP ‘Falling While Rising’ uit, nu een debuutalbum. Waarom was nu het juiste moment?

Charles: “Ik weet het niet, maar het voelt gewoon goed om een album uit te brengen na de EP. De EP is al één jaar oud en het voorbije jaar was heel inspiratievol. Dus, ik heb veel nummers geschreven in een jaar, en het voelde goed om het nu naar buiten te brengen. Het was niet verwacht, maar het komt goed uit met de festivals in het vooruitzicht.”

Charles © Henri Doyen

Zijn er artiesten die je hebben geïnspireerd tijdens het maken van deze plaat?

Charles: “Ja, voor de rocknummers was ik vooral geïnspireerd door ‘Royal Blood’, maar ook door ‘Muse’ en ‘Artic Monkeys’. Ik was ook een beetje geïnspireerd door The Strokes. Ik denk ook een beetje door ‘Billie Eilish’. Het was heel divers.”

Je werkte samen met mensen zoals Charles De Schutter en Jeroen De Pessemier. Hoe ben je bij hen terecht gekomen?

Charles: “Euhm, Jeroen, sorrr, maar ik weet het niet echt meer. Ik denk dat mijn manager hem kende en we elkaar ontmoet hebben op een sessie. We hebben een aantal dingen geprobeerd en het was zo fijn om met hem te werken. Hij heeft zo veel goede ideeën voor de productie. Ik heb ook 4 nummers gecomponeerd met mijn sound engineer Alex Leroy. Hij kende Charles goed. Hij heeft hem aan me voorgesteld en deed wat productie en mixen op het album. Hij heeft een goed rockgeluid, dus dat was erg goed voor de rocknummers op de plaat.”

Als ik het juist heb, werd alles opgenomen in de ICP Studios in Brussel. En was dat belangrijk voor jou dat het in België werd opgenomen?

Charles: “Ik denk dat de helft van het album is opgenomen in de ICP Studios. Maar voor de rest werd het opgenomen in verschillende studio’s. Alles werd wel in België opgenomen en dat is iets wat ik belangrijk vond. Omdat ik fan ben van Belgische artiesten, we hebben ook dezelfde vibe. Maar ik zou ook graag met andere mensen werken. Ik zou graag in Londen schrijven en componeren, misschien voor het volgende album. Laten we zien hoe dat loopt. Maar het is belangrijk voor mij om de Belgische vibe te behouden, want we hebben zoveel talenten hier en de wereld kent ze niet.

Er staat ook een samenwerking op het album. Het nummer is met Alioth. Waarom was hij de perfecte samenwerking?

Charles: “We hebben elkaar in de studio ontmoet om een liedje te schrijven. Toen we begonnen te schrijven, voelde het heel natuurlijk aan en Alioth heeft een geweldige stem. Hij schrijft zo snel en is zo getalenteerd, dus het was makkelijk om met hem te werken. Ik denk dat onze stemmen goed bij elkaar passen en voor mij was het belangrijk om iets te doen met een Vlaamse zanger, want in Wallonië kent niemand hem. Dus, ik dacht dat het cool zou zijn dat mensen Alioth zouden ontdekken.”

Je begon opnieuw met schrijven vorig jaar in september. Het album was er dus redelijk snel. Of had je al nummers liggen?

Charles: “Ja, precies. Ik schreef één of twee nummers van dit album vorig jaar in september. Ik begon dus te schrijven net na de festivals omdat ik veel heb meegemaakt sinds vorig jaar en ik mezelf moest uitdrukken.”

Het is een heel diverse plaat, met veel verschillende stijlen. Was dat de bedoeling?

Charles: “Ik denk dat het iets is wat ik de hele tijd doe, zonder er zelfs maar over na te denken. Ik wil me niet aan een genre houden. Ik wil mezelf gewoon uitdrukken en doen wat ik wil doen. En in deze tijden, heb ik het gevoel dat we onszelf niet meer hoeven te beperken.”

Was het moeilijk voor jou om een bepaalde sound en richting te kiezen?

Charles: “Niet echt eigenlijk. Het ging heel natuurlijk. Elk liedje gaat over een verandering in het leven, hoewel elk liedje anders is, passen ze echt goed bij elkaar. Het hoofdthema voor het album was dus ‘veranderingen’.”

Laten we even enkele nummers bespreken. ‘Never fair’ was de eerste single van het album. Waarom koos je dat nummer als eerste?

Charles: “‘Never fair’ gaat over iemand die van iemand houdt maar het is niet wederzijds. Het is een typisch liefdesverhaal. Het is redelijk somber, maar het gebeurt heel veel. Ik vond het de perfecte eerste single omdat het up-tempo was, en ik wilde terugkomen met iets anders en een beetje meer rock. Het voelde als de perfecte manier was om een nieuw hoofdstuk te beginnen.”

‘Motives’ is ook een stevig nummer. Kan je kort even vertellen waarover het gaat?

Charles: “Soms filmen mensen mij als ik met mijn vrienden uitga, dat vind ik allesbehalve leuk. Het liedje gaat een beetje over mijn boosheid voor die mensen die dingen doen die ze met andere mensen niet zouden doen. Het is geen wraak liedje, maar meer een advies om dat niet te doen.”

Ik luisterde naar ‘Didn’t Get To Say Goodbye’ en dat kwam heel hard binnen. Het is een emotioneel nummer. Wat was de inspiratie daarachter?

Charles: “Thank you! Op het album wou ik ook een simpel nummer plaatsen. Dit nummer heeft maar 5 akkoorden en het is juist de piano en mijn stem. Het is heel puur. Ik wou heel graag zo’n vibe op deze plaat. Het gaat over het feit dat ik geen afscheid kon nemen van mijn grootvader, maar ook hoe sterk mijn grootmoeder was tijdens die situatie. Dus het is niet per se een triestig nummer, maar ik vond het belangrijk om op de plaat ook een moment van rust en eenvoud te creëren. Leuk dat je dit leuk vond.”

Je bent de eerste artiest die een album uitbrengt op het nieuwe label ‘Gare Maritime’ van Universal. Je was ook de eerste artieste om op een Billboard te verschijnen in New York als ‘eaqual artist’ van Spotify. Hoe voelt dat voor jou?

Charles: “Het is een eer! Het gebeurt niet elke dag dat je bij een label tekent en zeker niet dat je de eerste bent, dus ik vind het een heel grote eer. Die billboard was echt onwerkelijk. Ik zat in mijn slaapkamer en zag alle foto’s en video’s op sociale media. Iedereen stuurde me ook berichten om te vragen hoe ik dat had gedaan, want niemand geloofde mij. Iedereen dacht dat ik de foto’s had bewerkt, maar het was echt. Het voelde zo goed. Ik geloofde het niet en nog steeds is het moeilijk te vatten.”

Ga je dit jaar ook live-optreden?

Charles: “Ja! Ik heb een zomertour gepland. Er komen heel wat festivals aan. Ik heb ook wat concerten in Vlaanderen, zoals Trix in Antwerpen. Maar het hoogtepunt is toch wel mijn concert in de AB in Brussel. Het gaat intenser worden dan iedere andere show. Het wordt een volledige show met al mijn nummers. We gaan proberen om er iets heel groots en speciaals van te maken.”

Wat vind je het leukste aan artiest zijn?

Charles: “Optreden en mijn muziek delen met anderen. Het is gewoon een heel speciaal gevoel wanneer ik de gezichten van mensen zie tijdens mijn concerten en met hun praten na de shows.”

Heb je nog bepaalde dromen voor de toekomst?

Charles: “Ja, zeker! Ik wil heel graag een wereldtour doen, met een echte tourbus. (lacht) Heel de wereld rondtrekken met mijn band. Dat lijkt me heel cool.” (PADI & Jérémie)

Optreden: 14 oktober, Wilde Westen in Kortrijk – Het album ‘Until We Meet Again’ is nu beschikbaar via alle kanalen. Een gesigneerd fysiek exemplaar kan besteld worden via: https://musicstation.be/products/charles-until-we-meet-again-vinyl-signed. Op donderdag 20 oktober staat ze in de AB in Brussel. Tickets zijn nog te koop via: https://www.abconcerts.be/nl/agenda/charles/a105J000005HgMOQA0