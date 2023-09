CEO Kristel Verbeke landt met ‘Hoog in de lucht’ in 2024 in Izegem

De zomer van 2023 ligt officieel nog maar enkele dagen achter ons, of de heren van de Sven De Ridder Company kondigen al hun zomerstuk 2024 aan. Dat zal de titel ‘Hoog in de lucht’ krijgen en zal later dat jaar ook in CC De Leest in Izegem te zien zijn, zo laat mede-eigenaar Brik Van Dyck in primeur alvast optekenen aan onze redactie. Op de affiche ditmaal enkel gevestigde waarden binnen het gezelschap, waaronder dus ook voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke.

Groot nieuws in onze mailbox eerder deze week, want de Sven De Ridder Company blikt plotseling niet 1, niet 2, maar zelfs 4 volledige jaargetijden vooruit door nu al hun zomerstuk voor volgend jaar aan te kondigen. Dat zal de titel ‘Hoog in de lucht’ krijgen en vertelt het verhaal van Devliegher Airlines, een sympathiek familiebedrijf met enthousiast personeel. Maar als Nadia de leiding overneemt van haar bejaarde vader, blijft er van die gezellige werksfeer plotseling niets meer overeind. Houdt ze de boel draaiende of wordt Devliegher Airlines toch de zoveelste kleine maatschappij die door een grote mastodont wordt opgeslorpt? We vragen het ons nu al af en kijken er reikhalzend naar uit. De rol van die nieuwbakken CEO Nadia Devliegher is weggelegd voor niemand minder dan Kristel Verbeke, die eerder al furore maakte bij het gezelschap in ‘Kerstmis den boom in’ en ‘Proper Lakens’. “Na haar jarenlange avontuur bij K3, waren wij de eersten die haar aan boord tilden voor een nieuw project. Dat werden er twee en zijn er dus intussen zelfs al drie geworden. Waarom? Omdat Kristel in de vorige twee producties meer dan bewezen heeft dat ze ook pap heeft gegeten van comedy. Ze heeft een geweldig gevoel voor humor en beschikt daarnaast ook nog eens over een schitterende timing. En wie weet zien we deze keer eens niet de brave Kristel die we altijd gewoon zijn, maar komt ook eens de ‘bad woman’ in haar naar boven? Maar natuurlijk wel met de nodige humor”, weet Brik Van Dyck, samen met Sven De Ridder en Marc Punt eigenaar van het gezelschap.

© Tom

De Sven De Ridder Company maakte er in het verleden steevast een goede gewoonte van om elk stuk een ‘witte raaf’ uit de hoed te toveren. Iemand die nog nooit bij hun gezelschap speelde, of die simpelweg nog nooit iets in het comedygenre had gedaan. Zo herinneren we ons onder meer Juan Gerlo in het afgelopen zomerstuk ‘Aangespoeld’, Warre Borgmans in ‘Mannen van de golf’ of Margot Hallemans in ‘Kerstekinderen’. Voor ‘Hoog in de lucht’ wordt echter enkel gewerkt met acteurs die eerder al voor het gezelschap werkten en er hun strepen meer dan verdiend hebben. “Naast Kristel, zullen uiteraard ook Sven De Ridder en ikzelf weer van de partij zijn. We schrijven en spelen alle stukken samen en acteren al meer dan twintig jaar aan elkaars zijde. Je kan dus wel stellen dat we na al die jaren goed op elkaar zijn ingespeeld. We houden ook van dezelfde soort comedy en gaan er prat op om de vinger aan de pols te houden bij onze toeschouwers. Of waarom denk je dat we na elke voorstelling steevast een praatje gaan maken met de toeschouwers? Alleen zo kunnen we aanvoelen wat ons publiek graag ziet en slagen we erin om kwalitatieve humoristische stukken te creëren voor een breed publiek”, maakt Van Dyck duidelijk. “In een eerder artikel uit jullie krant, kon je lezen dat Luc Verhoeven en Jasmine Jaspers buiten ons twee al de meeste stukken speelden voor ons, dus zij zullen er vanzelfsprekend ook bij zijn. En tot slot mogen we ook opnieuw Linda De Ridder verwelkomen, zus van Sven. Zij zal zelfs twee stukken na elkaar meespelen, want ook in het lentestuk ‘Prison Party’ zal ze erbij zijn. Linda is een ongelooflijk straffe en komische actrice met al heel wat kilometers op de teller. Ook zij leerde het klappen van de zweep, net als velen onder ons, bij het ter ziele gegane Echt Antwaarps Teater. Nadat ze enkele jaren van het podium verdween, is ze nu al even niet meer weg te denken uit het theaterleven en dus ook niet bij ons. En het blijft toch altijd schoon om broer en zus te zien schitteren in wat ze graag doen, mensen aan het lachen brengen.”

Brik en Sven © Tom

“’Hoog in de lucht’ zal zich ditmaal afspelen in een van airco voorziene terminal van een kleine vlieghaven. Zo denken we maar aan Deurne, Charleroi of Oostende. Ik denk dat iedereen zich wel perfect kan voorstellen welke gezellige, maar soms nerveuze zomerse drukte er op zo’n luchthaven heerst. En al helemaal als er gecancelde vluchten ‘in de lucht’ hangen… Naast de rol van Kristel Verbeke als CEO Nadia Devliegher, zal Luc Verhoeven de rol van eerste piloot Omer Stevens vertolken. Jasmine Jaspers speelt stewardess Lotte Lambrechts en Sven neemt de rol van purser Percy Vandenbergh op zich. Zelf zal ik als Tanguy Vermeulen verantwoordelijk zijn voor de pers en het dragen van de bagage, terwijl Linda tot slot zowat alles doet als Martine Fierens. Denk maar aan check-in, shop, bar en zoveel meer.”

© Tom

Na ‘De Crème Glace-oorlog’, ‘De Scouts Forever’, ‘Weekend Cowboys’ en ‘Aangespoeld’, wordt ‘Hoog in de lucht’ dus meteen al de vijfde zomerproductie voor de Sven De Ridder Company. Ook nu kiezen ze naar goede gewoonte voor een zomerse en zonnige setting. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat vele mensen van hun stukken smullen. “We zien elkaar graag en houden van ons vak. We amuseren ons enorm op het podium en uit de positieve reacties na de voorstellingen, denk ik dat we kunnen opmaken dat dat ook wel afstraalt op het publiek. Niet in het minst in CC De Leest in Izegem, waar we altijd meer dan warm ontvangen worden”, besluit Brik. “En eigenlijk houden we de lippen nog wat stijf op elkaar omdat nog niet alle zalen geboekt zijn en we het bijgevolg nog niet communiceren, maar speciaal voor ‘de PADI Show’ wil ik in primeur wel al laten weten dat ‘Hoog in de lucht’ inderdaad ook na de zomervakantie van 2024 opnieuw naar Izegem zal afzakken!” (PADI & Tom)

Tickets en info voor alle stukken van de Sven De Ridder Company zijn te vinden op http://www.svenderiddercompany.be/.