Céline Dept van CEMI in muzikaal kerstsprookje ‘Waar blijft de kerstman’: “Ik moet echt wel wakker blijven!”

Vanaf donderdag 22 december wordt de Capitole Gent en later het Trixxo Theater in Hasselt gehuld in een magische kerstsfeer, dankzij de gloednieuwe productie van AuFond Producties. Op deze twee locaties wordt ‘Waar blijft de kerstman?’ voorgesteld. De organisatie omschrijft de voorstelling als een hilarische kerstshow voor jong en oud, mét een live orkest en het ‘Night of the Proms’-koor Fine Fleur. De cast bestaat uit Lotte Stevens, Leendert De Vis, Kobe Van Herweghen, Jeron Dewulf en Ben Van Hoof. Er werd nog een heel bekende naam toegevoegd aan de cast, namelijk influencer Céline Dept van CEMI.

Vanaf komende donderdagavond staat Céline Dept van CEMI inderdaad ook op het podium. Zij zag het levenslicht en groeide op in Oostende. Nu woont ze in de Vlaamse Ardennen. Waarom doet CEMI mee aan ‘Waar blijft de kerstman? “Ik wil nieuwe dingen uitproberen naast onze YouTube-video’s. Producent Manu Jacobs kwam informeren of ik wilde meespelen als special guest in een kerstshow. Dat zag ik direct zitten. Ik moest inderdaad helemaal niet lang nadenken, want het idee sprak mij aan en Kerst vind ik ook een leuke periode. Het is ook eens iets anders dan een YouTube-video opnemen, maar niet te vergelijken. Deze shows zijn immers live. Zeg je één foutief woord, dan kan je dat niet meer veranderen. Je krijgt geen tweede kans hé. Mijn partner Michiel is er nu ook eens niet bij en dat is voor mezelf eens iets anders. Maar met onze film leerde ik al werken met andere mensen. Ik ben dat dus al gewoon. Of dit zal smaken naar meer? Alles kan!”, glimlacht CEMI. “Als het past in mijn agenda, dan sta ik voor andere voorstellen zeker open. Wat het moeilijkste is? Euh, vooral opletten wat ik zeg. Ik moet echt wel wakker blijven. Voor ik het weet ben ik aan het woord. Ik moet dus alert blijven. Gelukkig moet ik niet zingen. Dit laat ik over aan Lotte en Leendert. Hun stem is van een betere kwaliteit. Mijn inbreng is vooral dansen. Mijn rol is eerder beperkt, het is de rol van een special guest.”

Lotte Stevens en Leendert De Vis. © PADI

Ook Lotte Stevens alias Mega Mindy speelt mee. “Recent stond ik nog op het podium tijdens de Grote Sinterklaasshow in het Antwerpse Sportpaleis en vanaf januari begin ik te repeteren voor ‘Red Star Line’. Maar nu is er eerst die nieuwe productie. Ik vind dat project keileuk. Ik vind het een hele eer om met een 17-koppig orkest en een groot koor te kunnen zingen. Dat komt niet veel meer voor en dat is wel spijtig. Ik deed dat wel al eens. Ik vind dat tof. Je zingt en dan komt er daar een laag van een orkest bij dat een nummer naar een hoger niveau brengt. We brengen mooie nummers, het thema is heel leuk en het zijn toffe collega’s. Of iets moeilijk is? Het zijn mooie liedjes, maar soms wel moeilijk qua bereik.

Producent Manu Jacobs: “We kijken er enorm naar uit om deze productie los te laten op het publiek. De eindejaarsperiode is de gezelligste tijd van het jaar, en dan wil je samen met familie en vrienden iets beleven. Wel, ‘Waar blijft de kerstman?’ zou wel eens die beleving kunnen zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. In één show vinden we humor, ontroering, muziek en magie voor jong en oud. We hebben er bewust voor gekozen om een gloednieuw sprookje te schrijven op basis van bestaande muziek, zodat niemand zich moet inhouden om mee te zingen en te dansen. Kom mee zoeken naar de Kerstman en laat je betoveren!”

We woonden een open repetitie bij. © PADI

Korte inhoud: Prinses Sopranino (Lotte Stevens) is erg droevig… en er is niemand in heel het koninkrijk weet hoe ze haar weer kunnen opvrolijken. Ten einde raad laat haar vader, Koning Bariton (Leendert De Vis), de Kerstman komen om het probleem op te lossen. Twee knotsgekke Kerstelfjes, Amadee (Kobe Van Herwegen) en Amanee (Jeron Dewulf), komen als eersten aan! Maar wat blijkt… de Kerstman zelf is er niet! Sterker nog, ze kunnen hem niet bereiken! De Kerstelfjes beginnen er dan maar zelf aan: zij zullen die prinses wel terug aan het lachen krijgen! Met goocheltrucs, verhaaltjes, muziek én met de hulp van Influ-Elf (Céline Dept), gooien ze alles in de strijd. Alles wat maar werken kan! Benieuwd wat de Kerstman daarvan zal vinden! (PADI)

‘WAAR BLIJFT DE KERSTMAN?’ speelt van 22 t/m 26 december in de Capitole Gent en op 28-29 december in het Trixxo Theater in Hasselt. Tickets en info:www.waarblijftdekerstman.be